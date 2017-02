Fortuna - Kaiserslautern: Reaktionen Kaan Ayhan: "Wir stecken noch in einem Entwicklungsprozess. Ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Wenn es in den nächsten Spielen so weitergeht, dann kommt auch die Ruhe wieder, die im Moment vor dem Tor noch ein wenig fehlt. Wir sind auf einem Superweg und wenn wir so weitermachen, dann werden wir nicht nur mit einem Punkt vom Platz gehen, sondern in der Zukunft auch öfter einmal mit drei Punkten."

Fortuna - Kaiserslautern: Reaktionen Lukas Schmitz: "Ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht und uns belohnt. Das ist zwar der richtige Weg, aber vorne müssen wir effektiver sein – eindeutig. Wir hätten in Führung gehen müssen, dann hätten wir das Spiel besser gestalten können. Letztlich ist ein Punkt zwar verdient, aber drei hätten uns besser zu Gesicht gestanden. Es war aber nach dem Stuttgart-Spiel ein großer Schritt nach vorne."

Fortuna - Kaiserslautern: Reaktionen Adam Bodzek: "Wir dürfen nicht so viel hadern mit den Chancen, die wir nicht gemacht haben. Wir sollten auf der Art und Weise, wie wir gespielt haben, aufbauen – dann werden die Dinger auch wieder fallen. Ich denke, dass wir den Sieg verdient gehabt hätten, aber so ist halt Fußball. Wir müssen und werden weiterarbeiten und uns im nächsten Spiel wieder Chancen herausspielen. Das Glück, dass wir kurz vor Ende hatten, haben wir uns hart erarbeitet."

Fortuna - Kaiserslautern: Reaktionen Michael Rensing: "Natürlich ist es schade, dass wir nicht gewonnen haben, wir hätten es sicherlich verdient gehabt. Insgesamt haben wir aber ein richtig gutes Gesicht gezeigt, sind nach einem Rückstand wieder zurückgekommen. Für uns geht es jetzt in den nächsten Wochen einfach darum, einige – besser gesagt viele – Punkte zu holen."

Fortuna - Kaiserslautern: Reaktionen Marcel Sobottka: "Im Endeffekt müssen wir mit dem Punkt leben, aber es wäre in jedem Fall mehr drin gewesen. Für die Stimmung ist dieser Punkt sicherlich gut. Es ist klar, dass wenn wir das dritte Spiel in Folge verloren hätten, es von der Stimmung her nicht gut gewesen wäre – es wäre wohl viel Druck von außen gekommen. Wir haben aber mit der Leistung gezeigt, dass wir eine gute Truppe sind, die in Zukunft noch Punkte holen will und auch Punkte holen wird."

Fortuna - Kaiserslautern: Reaktionen Sobottka zu seinem Tor: "Dass mir der Ball so vor die Füße springt, das passiert einmal in 100 Jahren. Mir ist das in meiner Karriere jedenfalls noch nicht passiert."

Fortuna - Kaiserslautern: Reaktionen Friedhelm Funkel (Fortuna-Trainer): "Ich bin hochzufrieden mit der leidenschaftlichen Leistung, die meine Mannschaft über 90 Minuten abgeliefert hat. Von einer Krise oder Verunsicherung war nichts zu spüren, wir haben genauso gespielt, wie wir es uns vorgenommen hatten. Leider haben wir die ein oder andere Möglichkeit nicht genutzt, die Latte oder den Pfosten getroffen und wirklich Pech gehabt, aber das ist im Fußball manchmal so."