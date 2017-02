Schlechte Nachrichten für Fortuna Düsseldorf. Der Zweitligist muss in den kommenden Wochen auf Adam Bodzek verzichten. Der Mittelfeldspieler hat bei der 0:1-Niederlage am Samstag in Fürth eine Mittelhandknochen-Fraktur erlitten.

Dies hat die Untersuchung von Mannschaftsarzt Ulf Blecker am Sonntagvormittag ergeben. Bodzek muss voraussichtlich operiert werden. Der Vize-Kapitän Bodzek, der in dieser Saison bislang in 18 Partien eingesetzt wurde und ein Tor erzielte, hatte trotz seiner Verletzung durchgespielt.

Fortuna war am Samstag durch die Niederlage in Fürth zum achten Mal in Folge ohne Sieg geblieben. Für den Weg aus der Krise, auch wenn Trainer Friedhelm Funkel dieses Wort bewusst nicht in den Mund nehmen wollte, fehlt den Fortunen nun ein wichtiger Stabilisator im Mittelfeld.

(areh)