Fortuna Düsseldorf: Akpoguma ist krank, Funkel muss vielleicht improvisieren

Fortuna wackelte beim 0:2 in Stuttgart bedenklich in der Abwehr. Am Mittwoch konnte das allerdings nicht aufgearbeitet werden, denn der Zweitligist musste im Training auf den kranken Akpoguma verzichten. Schon am Freitag geht's für die Rheinländer weiter. Ob der 21-Jährige dabei sein kann, bleibt abzuwarten.

Es ist durchaus möglich, dass Trainer Friedhelm Funkel die Abwehrzentrale komplett neu besetzen muss. Alexander Madlung sah im Schwabenland schließlich seine fünfte Gelbe Karte und ist gesperrt. Im Training spielten Robin Bormuth und Kaan Ayhan zwischen Lukas Schmitz und Julian Schauerte.

André Hoffmann erklärte zwar, dass er nach seinem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich alle Übungen beschwerdefrei absolvieren konnte, ein Einsatz gegen die Roten Teufel dürfte aber zu früh kommen. Besser sieht es bei Marcel Sobottka aus. Der grippale Infekt sei auskuriert, bestätigte der Mittelfeldmann. Nur Justin Kinjo musste sich mit individuellem Training begnügen.

Co-Trainer Peter Hermann wartete am Mittwoch nicht lange das Warm-up ab. Erst ging es ein paar Runden um den Platz, dann übten die Fortunen schon das Verschieben im Mittelfeld. "So steht ihr perfekt, das ist doch ganz einfach", sagte der Assistenzcoach, der die komplette Einheit kommentierte.

"Nachsetzen, Ball gewinnen, umschalten", hieß es beim Spiel auf sechs Tore. Die Profis gingen engagiert zur Sache. Viel Zeit bleibt in dieser Woche ja nicht, um sich auf Kaiserslautern vorzubereiten. Am Dienstag kam Fortuna erst aus Stuttgart zurück, Donnerstag findet schon das Abschlusstraining statt.

Vielleicht war es ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass Christian Gartner, Axel Bellinghausen und Sobottka gelbe Leibchen trugen. Trainer Friedhelm Funkel wird die Mannschaft möglicherweise ein bisschen umbauen.

Für die Elf, die am Montag von Beginn an auf dem Platz stand, war die Arbeit nach 60 Minuten erledigt. Die Bankspieler übten noch Angriffe über die Flügel und den Torabschluss. Fortuna wartet jetzt fünf Spiele auf einen Treffer. Gegen Lautern soll die Serie natürlich unbedingt reißen.