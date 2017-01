Mannschaftsbetreuer Aleksandar Spengler bleibt Fortuna Düsseldorf auch im Ruhestand erhalten, das gab der Zweitligist am Donnerstag bekannt. Nach seinem Renteneintritt am 1. April wird der langjährige Mannschaftsbetreuer die Rot-Weißen als Teilzeitkraft unterstützen.

Im Gespräch mit Fortunas Vorstandsvorsitzendem Robert Schäfer einigten sich beide Parteien jedoch darauf, dass Spengler dem Verein auch über dieses Datum hinaus erhalten bleibt. Neben Tätigkeiten als Mannschaftsbetreuer, denen er nach wie vor als Teilzeitkraft nachgehen wird, soll Spengler repräsentative Aufgaben für den Klub übernehmen.

"Aleks Spengler gehört zur Fortuna und ist für den Verein und die Fans eine wichtige Identifikationsfigur. Wir freuen uns, dass wir ihn überzeugen konnten weiterzumachen und er der Fortuna erhalten bleibt. Wir haben viele Ideen, die wir zusammen umsetzen wollen", erklärt Schäfer. Aleksandar Spengler ergänzt: "Ich bin dem Verein sehr dankbar und freue mich, weiter ein Teil der Fortuna zu sein."

Seit 1990 gehört Spengler als Mannschaftsbetreuer dem Funktionsteam der Fortuna an. Schon bevor ihn der damalige Cheftrainer Aleksandar Ristic gebeten hatte, diesen Job zu übernehmen, agierte er in seiner Freizeit als Schiedsrichter und Jugendtrainer am Flinger Broich. In den folgenden 27 Jahren erlebte er mit seinem Verein nicht nur einige Höhen und Tiefen, sondern erlangte auch großes Ansehen unter den Anhängern der Rot-Weißen.











Quelle: RP