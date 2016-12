Kevin Akpoguma wechselt zum Start der Rückrunde auf jeden Fall auf die Tribüne. Der U21-Nationalspieler sah beim 0:0 in Aue seine fünfte Gelbe Karte.

Das war schon eine ziemlich blöde Karte, die sich Akpoguma in Aue abholte. Der Abwehrmann leistete sich nach 70 Minuten eine Unaufmerksamkeit, Gegenspieler Pascal Köpke schnappte sich die Kugel und rannte Richtung Fortuna-Tor. Kurz vor der Strafraumgrenze berührte Akpoguma den Angreifer leicht, der schlitzohrige Köpke nahm dankend an und segelte noch ein paar Meter in den Sechzehner. Es gab Freistoß an der linken Strafraumecke und "Gelb", die fünfte Verwarnung für den 21-Jährigen. Akpoguma steht also frühestens im Februar wieder auf dem Platz.

Für Madlung kann es nur besser werden

Aber Trainer Funkel hat ja noch Madlung in der Hinterhand. Der Routinier dürfte sich für das neue Jahr viel vornehmen, lief ja zuletzt nicht wirklich rund: Seit dem 1. Oktober hat der 34-Jährige kein Spiel mehr für die Düsseldorfer absolviert. Insgesamt kommt er auf neun Partien und 806 Minuten.

Beim 1:1 gegen Karlsruhe am 8. Spieltag haute die Abwehrkante seinem Gegenspieler Franck Kom den Ellenbogen gegen den Kopf, das DFB-Sportgericht sperrte ihn für drei Spiele. Als die Sperre endlich abgesessen war, machte der Rücken Probleme, Madlung besuchte sogar einen Münchner Spezialisten.

In Aue war es dann wieder so weit, Madlung stand im Kader, blieb aber außen vor: Akpoguma und Robin Bormuth spielten. Weil Akpoguma im Erzgebirgsstadion jedoch einen Moment nicht bei der Sache war, kann sich Madlung, der bei den Fans wegen ein paar Wacklern zu Beginn der Saison einen schweren Stand hat, den 27. Januar schon mal rot im Kalender anstreichen. Dann kommt der SV Sandhausen zum Duell der grauen Mittelfeldmäuse in die Esprit-Arena.

Kommt Hoffmann im Winter?

Möglich ist natürlich auch, dass dann noch ein weiterer Innenverteidiger im Düsseldorfer Kader – vielleicht sogar auf dem Platz – steht: Dem "Express" zufolge wollen die Fortunen den Hannoveraner André Hoffmann in der Winterpause verpflichten.

Der 23-Jährige Abwehrmann, der in der Jugend des MSV Duisburg ausgebildet wurde und 47 Mal für 96 in der Bundesliga auflief, hat in Niedersachsen zwar noch einen Vertrag bis Sommer 2018, steht aber auf dem Abstellgleis – und will weg.

"Grundsätzlich haben wir gesagt, dass wir nichts unternehmen werden", sagte Funkel unserer Redaktion, "außer wir haben die Möglichkeit, einen Vorgriff auf den Sommer zu machen." Dann sei man natürlich auch in der Lage, das durchzuziehen.

Fortuna kann Verstärkung in der Abwehrzentrale gebrauchen: TSG-Leihgabe Akpoguma könnte im Sommer nach Hoffenheim zurückkehren, wo Nationalverteidiger Niklas Süle (21) laut "Bild am Sonntag" vor dem Absprung zu Bayern München stehen soll. Madlung ist zudem schon 34 Jahre alt und hat immer wieder hartnäckige Wehwehchen.

Sobottka ebenfalls gesperrt, Bebou beim Afrika-Cup

Funkel muss zum Rückrundenstart nicht nur auf Akpoguma verzichten, der sich mittlerweile zum Abwehrchef entwickelt hat. Flügelspieler Ihlas Bebou ist mit Togo beim Afrika-Cup in Gabun (Start: 14. Januar) und auch Marcel Sobottka, vierfacher Torschütze im ersten Halbjahr, fällt gegen die Sandhäuser aus. Der Grund ist derselbe wie bei Akpoguma: eine Gelb-Sperre. Elf Minuten vor Schluss wurde der zentrale Mittelfeldspieler verwarnt, insgesamt sahen übrigens fünf Düsseldorfer in Aue den gelben Karton von Schiedsrichter Martin Petersen.

Wer Sobottka ersetzen könnte? Kapitän Oliver Fink, mit einem Muskelfaserriss im Adduktorenbreich zuletzt zum Zuschauen verdammt, kommt zurück. Auch Kaan Ayhan, der im Erzgebirge gelbgesperrt fehlte, ist im neuen Jahr wieder eine Option.