Fortuna Düsseldorf muss bis auf Weiteres auf Winter-Neuzugang André Hoffmann verzichten. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler hat im Training am Donnerstag einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich erlitten.

Das teilte der Klub am Freitag mit. Hoffmann wird somit in jedem Fall am Samstag im Telekom Cup fehlen. Sein Einsatz beim Rückrundenauftakt am 27. Januar gegen den SV Sandhausen ist laut Trainer Friedhelm Funkel "stark gefährdet".

Neben Hoffmann, den Fortuna kurz vor dem Trainingslager mit Kaufoption von Hannover 96 ausgeliehen hat, müssen die Düsseldorfer am Samstag beim Telekom Cup auch auf Christian Gartner (Knöchelverletzung) verzichten.

(areh)