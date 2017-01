Nach der Rückkehr vom Trainingslager auf Malta am Mittwoch absolvierte die Truppe von Trainer Friedhelm Funkel am Donnerstagnachmittag ihre erste Übungseinheit im Arena-Sportpark in diesem Jahr.

