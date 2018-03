Rouwen Hennings: "Die erste Halbzeit war ein bisschen zähflüssig, hatte ich das Gefühl. Die Bielefelder haben das sehr gut gemacht, standen hinten gut geordnet und haben uns schon in unserer Offensive aggressiv angelaufen. Da ist uns nicht soviel eingefallen. Trotz zweier Rückstände hatte ich aber eigentlich nie das Gefühl, dass wir heute nicht erfolgreich sein könnten, wir waren uns immer unserer Stärke bewusst. Am Ende hätte vielleicht sogar noch ein Tor mehr fallen können."

Fortuna - Bielefeld: Stimmen zum Spiel

Marcel Sobottka: "Wir haben Moral bewiesen, sind zweimal nach einem Rückstand zurück gekommen und haben das Ding noch gedreht. Die Bielefelder haben das wirklich richtig gut gemacht in der ersten Halbzeit, in der Zweiten ging es dann ein wenig hin und her – die hatten Chancen, wir hatten Chancen. Aber im großen und ganzen haben wir kein schlechtes Spiel gemacht, das war schon in Ordnung so."