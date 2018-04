Am Tag nach dem Aufstieg dürfen die Helden ausruhen. "Das nächste Training gibt es erst am Dienstag", berichtete Fortuna Düsseldorfs Chefcoach Friedhelm Funkel am Sonntagvormittag – kurz bevor er sich auf den Weg machte, bei ein paar Stündchen Tennis die Feierlichkeiten des Samstags aus dem Körper zu spielen.

Lange Partynacht nach Rückflug

Der ruhige Sonntag tut für die Spieler allerdings auch Not, die tags zuvor bei Dynamo Dresden 2:1 gewonnen und damit den Sprung in die Bundesliga möglich gemacht hatten. Die Partynacht, die bereits in der Mannschaftskabine des Dresdner Stadions begonnen hatte, in der Seifenfabrik Dr. Thompson's bis tief in die Nacht dauerte und für manch einen noch privat fortgesetzt wurde, war extrem lang und hart.

"Ich würde ja gern den Klugscheißer spielen und sagen: Wir haben jetzt noch zwei Spiele vor uns", hatte Abwehrchef Kaan Ayhan bereits kurz nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Robert Hartmann gesagt. "Aber da denke ich frühestens am Mittwoch dran." Bleibt Funkel bei seiner Trainingsansage, müsste der türkische Nationalspieler die Dienstag-Einheit folglich mit abgeschaltetem Denkapparat absolvieren.

Weitere Feierlichkeiten stehen für den Neu-Erstligisten allerdings in den nächsten Tagen erst einmal nicht an. Fortgesetzt wird der Aufstiegstrubel dann am Sonntag (6. Mai) mit dem bereits ausverkauften letzten Heimspiel der Saison gegen den Tabellendritten Holstein Kiel (Anstoß 15.30 Uhr). Da es für Fortuna nun sportlich um nichts - außer der "Radkappe" genannten Trophäe für den Zweitligameister – mehr geht, steht bei allem Respekt vor dem Bemühen, Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden, die gemeinsame Aufstiegsfeier mit den mehr als 45.000 Düsseldorfer Fans im Vordergrund.

Endspiel um Platz eins

Ähnlich sieht es dann genau eine Woche später aus, wenn die Funkel-Truppe beim dann vielleicht ebenfalls schon aufgestiegenen 1. FC Nürnberg gastiert. Es wird so etwas wie das Endspiel um Platz eins, wahrscheinlich aber mehr eine gemeinsame Party der beiden großen Gewinner dieser Zweitligasaison. Fortuna hat ihr Gästekarten-Kontingent mit mehr als 4000 Tickets voll ausgeschöpft, das Nürnberger Stadion ist seit langem ausverkauft.

Erst danach, am Montag, 14. Mai, empfängt Oberbürgermeister Thomas Geisel die Aufsteiger offiziell im Rathaus, und es wird endlich die lang ersehnte Präsentation auf dem Rathausbalkon gegeben. Ob mit oder ohne "Radkappe".