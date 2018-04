Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Von Glanzleistungen war Fortuna in den vergangenen beiden Spielen weit entfernt. Einer, der dennoch seine Leistung abrief, kämpfte, rackerte und meist kluge Pässe spielte, war der Kapitän. Umso ärgerlicher, dass Fink nun ausgebremst wurde. Ein Muskelfaserriss verhindert seinen Einsatz in den kommenden beiden Partien. Das verschärft die ohnehin etwas angespannte Personalsituation. Friedhelm Funkel hat somit eine weitere Vakanz in der Startelf. Das könnte die große Chance für den zuletzt formschwachen Raman sein.

Der kleine Belgier hatte in den ersten 45 Minuten beim 1:2 gegen Bochum seine schlechteste Leistung im Fortuna-Trikot abgeliefert. Das wäre durchaus ein Grund für den Trainer, Raman beim wichtigen Gastspiel in Heidenheim am Sonntag (13.30 Uhr) zunächst auf die Bank zu beordern. Die Trainingsverletzung von Fink fordert den Coach aber dazu auf, die Karten noch mal völlig neu zu mischen.

Vier Szenarien erscheinen dabei als mehr oder weniger wahrscheinlich:

Adam Bodzek Auf den ersten Blick wirkt diese Variante besonders sinnvoll. Der zweikampfstarke Bodzek rückt neben Marcel Sobottka in die defensivere Rolle im zentralen Mittelfeld, und Florian Neuhaus übernimmt den offensiveren Part von Fink im 4-2-3-1. Doch Bodzek wird aller Voraussicht nach in der Innenverteidigung beginnen. Durch die Ausfälle von André Hoffmann (Hodeneinriss) und Kaan Ayhan (Gelb-Rote Karte) ist die Not auf dieser Position noch größer. Gökhan Gül ist nach seinem Ermüdungsbruch erst im Aufbautraining. Und die andere Alternative Niko Gießelmann wird als Linksverteidiger gebraucht, da sein Ersatzmann Lukas Schmitz (Zehenbruch) ebenfalls fehlt.

Havard Nielsen Der Norweger kommt bei Fortuna einfach nicht in Tritt. In den vergangenen fünf Partien durfte er nur zwölf Minuten gegen Bochum auf den Rasen. Bei seinem bisher letzten Startelfeinsatz bei Union Berlin (1:3) gelang ihm rein gar nichts. Der 1,87-Meter-Mann wäre in einem 4-4-2 dennoch eine Option als Nebenmann von Rouwen Hennings, wenn Funkel auf mehr körperliche Präsenz in der Spitze setzen möchte.

Takashi Usami Gegen Bochum musste der Japaner zunächst mit der Ersatzbank vorlieb nehmen. In Darmstadt hatte er zu viele gefährliche Ballverluste produziert. Eine Möglichkeit ist es nun, Davor Lovren als Pendant zu Genki Haraguchi auf der Außenbahn aufzubieten, und Usami als hängende Spitze hinter Hennings auflaufen zu lassen.

Benito Raman Die wahrscheinlichste Variante ist Raman. Er hat in dieser Saison schon häufiger die Position in der vordersten Reihe gespielt. In Bielefeld und Kaiserslautern tat er sich in dieser Rolle als Torschütze hervor. Gegen vermutlich tief stehende Heidenheimer könnte der dribbelstarke 23-Jährige den Unterschied ausmachen.

