Das sagte Funkel über . . .

. . . sein Personal

"André Hoffmann hat am Mittwoch das erste Mal richtig mittrainiert, er spielt gegen Kaiserslautern noch überhaupt keine Rolle. Marcel Sobottka ist fit, beim kranken Kevin Akpoguma müssen wir abwarten, wie er sich am Freitag fühlt. Die Position in der Innenverteidigung ist ja nicht die laufintensivste. Die Möglichkeit, dass er spielt, ist also gegeben, auch wenn er vorher nicht trainieren sollte."

. . . den 1. FC Kaiserslautern

"Kaiserslautern war mein erster Gegner, nachdem ich Fortuna übernommen hatte. Wir haben 4:3 gewonnen. Wenn das Ergebnis nun genauso aussehen würde, wäre ich zufrieden. Dafür müssen meine Spieler wieder ins Tor treffen. Die Jungs sind im Training bemüht. Ich hoffe, sie können sich belohnen, damit das Gequatsche von der Torflaute aufhört. Der FCK hat zuletzt sehr gut gespielt. Beim 0:1 gegen Hannover haben wir sie beobachten lassen, die Partie hat die Mannschaft unglücklich verloren. Dafür gab's einen glücklichen Sieg gegen Würzburg. Lauterns Abwehr ist stabil, das Team schaltet schnell um. Das dürfen wir nicht zulassen."

. . . Lautern-Trainer Meier

"Wir haben seit Jahrzehnten ein hervorragendes Verhältnis. Es ist toll, dass er nach dem Gastspiel in Darmstadt so schnell wieder einen Trainerjob bekommen hat. Ich wünsche ihm alles Gute, nur nicht am Freitagabend."

. . . die Wackler in der Abwehr

"Fortuna hat keine latente Defensivschwäche. Aber natürlich müssen wir kompakter stehen und die Räume enger miteinander verbinden. Im Training haben wir daran gerarbeitet, hoffentlich kriegen wir das vernünftig hin. Allgemein müssen wir bissiger sein."

. . . den schwachen Start ins Jahr 2017

"Wir haben eine schwierige Phase, aber insgesamt sind wir im Soll. Die Mannschaft wird ihr Ziel erreichen. Den Blick nach unten verlieren wir nicht. Alle Gedanken an die oberen Tabellenplätze sind Träumerei. Die Mannschaft wird Tore schießen, sie versucht es weiter. Aufgeben gilt nicht."

. . . die Fortuna-Fans

"Unsere Anhänger haben uns bislang immer unterstützt, darum haben wir in der vergangenen Saison den Klassenerhalt geschafft. Die Mannschaft wird auch am Freitag alles versuchen, sich die Unterstützung zu erarbeiten."