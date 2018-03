Knüpfte an seine gute Leistung gegen St. Pauli an. Setzte sich in der Offensive mehrfach durch und blieb wachsam in der Verteidigung. Ihm gelangen ein paar gute Hereingaben. Hatte Glück, dass der Schiedsrichter bei einem Versuch, im Strafraum zu klären, nicht auf Elfmeter entschied.

Julian Schauerte Knüpfte an seine gute Leistung gegen St. Pauli an. Setzte sich in der Offensive mehrfach durch und blieb wachsam in der Verteidigung. Ihm gelangen ein paar gute Hereingaben. Hatte Glück, dass der Schiedsrichter bei einem Versuch, im Strafraum zu klären, nicht auf Elfmeter entschied. Note 2-

Marcel Sobottka Ging schon früh mit bis in den gegnerischen Strafraum, hatte in der 33. Minute auch eine Torchance. Zeigte insgesamt wieder eine sichere Leistung, hatte das Spiel gut im Blick. Note 2

Oliver Fink Präsentierte sich läuferisch wieder in bester Verfassung. Spielte gescheite und sichere Pässe aus dem Mittelfeld heraus. Lieferte auch den Traumpass auf Hennings, der somit das 1:0 erzielen konnte. Steigerte sich in der zweiten Hälfte sogar noch. Note 2

Rouwen Hennings Fiel in der ersten Hälfte weniger auf, sorgte aber für viel Unruhe in der Duisburger Abwehr. Nahm kurz vor der Pause eine Flanke von Fink direkt und hämmerte den Ball zum 1:0 in die Maschen. Setzte in der 65. Minute noch einen Ball an die Latte. Note 2