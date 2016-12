Der Physiotherapeut ist der dienstälteste Mitarbeiter des Vereins. Seit 1979 betreut er die Spieler. Jetzt wurde der Vertrag zwischen dem Klub und dem Reha-Zentrum vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Von Thoma Schulze

Fortuna ist für Bernd Restle alles - Herzensangelegenheit, Patient, Arbeitgeber. Der Physiotherapeut ist mit dem Verein alt geworden. Von seinen 62 Jahren hat er 37 Jahre bei und mit dem Verein in Flingern verbracht. Und er wird die 40 vollmachen, denn der Kooperationsvertrag zwischen dem Fußball-Zweitligisten und Restle wurde jetzt vorzeitig um zwei Jahre plus Option verlängert.

Restle ist unter den deutschen Physiotherapeuten eine Kapazität und genießt auch internationales Renommee. Es ist die Frucht seines jahrzehntelangen Engagements im Sport, vor allem natürlich im Fußball. So war er auch zehn Jahre lang für den DFB tätig - bis 2014 nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft. Dort wurde ihm auch der Spitzname "Tiger" verpasst. "Von Poldi und Schweini", sagt Restle lachend. "Weil ich während des Trainings hinter dem Tor immer meine Steigerungsläufe absolviert habe und sie meinten, ich würde immer da rumtigern."

Die Ausflüge in die Welt des ganz großen Sports hat Restle genossen, aber er ist der Fortuna und Düsseldorf immer treu geblieben. Selbst ein verlockendes Angebot von Bayern München schlug er aus. Der Rekordmeister wollte, dass er mit der Familie ganz in die bayerische Metropole übersiedelt.

Restle blieb mit seinem Sporttherapie-Zentrum immer an seinem Standort in Flingern, arbeitet aber natürlich nicht nur ausschließlich für die Rot-Weißen. Der Mann mit den "heilenden Händen" betreute internationale Stars wie Ronaldo und Zidane, die bei ihm Rat und Hilfe suchten, und arbeitet mit 23 Profivereine zusammen. Drei von Restles Mitarbeitern sind für Borussia Mönchengladbach aktiv, jeweils einer bei Bayern München, dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen. Fünf sind für die Fortuna da - Thomas Gucek und Marcel Verstappen bei der ersten Mannschaft, je einer bei der U23, den A- und den B-Junioren. Insgesamt arbeiten 25 unterschiedlich ausgebildete Therapeuten in dem Zentrum.

Von den vielen schönen Erinnerungen hebt Restle, den Otto Rehhagel1979 zur Fortuna holte, drei als besonders wertvoll hervor. "Da war natürlich ganz am Anfang der Pokalsieg 1980", erzählt er. "Am 1. September 1979 hatte ich meinen ersten Vertrag mit der Fortuna geschlossen. Es war die Zeit der Europapokalspiele, dann der Pokalsieg gegen den 1. FC Köln. Da habe ich gedacht: super, das ist Profi-Fußball, so geht es jetzt immer weiter."

Ging es aber nicht. Restle erlebte den Abstieg bis in die vierte Liga, die drohende Insolvenz und so manche Krisensitzung hautnah mit. "Deshalb war der Aufstieg in die zweite Liga 2009 etwas ganz Besonderes, nachdem 1999 alles zusammengebrochen war", erzählt er. "Es war nicht ein Aufstieg nach einem Abstieg, sondern die Rückkehr nach zehnjähriger Abstinenz in den Profi-Fußball. Und der Aufstieg 2012 in die Bundesliga war der dritte große Höhepunkt."

Die Fortuna lässt Bernd Restle nicht los. Nicht in den nächsten drei Jahren, und danach sicherlich auch nicht mehr.

