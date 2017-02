Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Auch in Stuttgart wetzte Rouwen Hennings wieder 90 Minuten über den Platz. Er rieb sich im gegnerischen Strafraum auf, half zwischenzeitlich im eigenen aus, gab viel, bekam aber von seinen Nebenleuten wenig zurück. Hennings suchte verzweifelt nach Unterstützung, fand sie jedoch nicht. Am Ende stand für Fortuna das fünfte Torlos-Spiel in Serie zu Buche. Doch allein dem Stürmer dafür die Schuld zu geben, wäre zu einfach.

Hennings fehlen die Zuspiele aus dem Mittelfeld. Er wird im Stich gelassen, verliert den Abnutzungskampf Spiel für Spiel. Trainer Friedhelm Funkel stellte ihm in Stuttgart Ihlas Bebou und Marlon Ritter zur Seite. Akzente setzten die beiden Außen allerdings nicht. Ritter blieb schließlich in der Kabine, Jerome Kiesewetter nahm seinen Platz ein. Doch auch der ehemalige Stuttgarter konnte den einsamen Mann in der Spitze nicht mustergültig bedienen. Dazu kommt: Oliver Fink ist einfach kein Spielmacher, Özkan Yildirim scheinbar keine Alternative.

Auf der anderen Seite war Stoßstürmer Simon Terodde der Zielspieler des VfB-Spiels. Die Stuttgarter wussten, wie sie ihren Angreifer in gefährliche Situationen bringen konnten. Schon nach 13 Minuten ernteten sie die Früchte der Arbeit, der Knipser köpfte zur frühen Führung ein.

Wäre die Doppelspitze eine Option für Fortuna?

FOTO: Falk Janning

In der Saison 2014/15, in der sich Hennings mit 17 Treffern für den Karlsruher SC die Torjägerkanone holte, probierte es Trainer Markus Kauczinski ab und zu mit zwei Mittelstürmern. Hennings spielte entweder neben Ilian Micanski oder Dimitrij Nazarov. Wäre die Doppelspitze auch eine Option für Fortuna?

Die Spieler dafür hätte Funkel zur Verfügung. Emmanuel Iyoha, der bislang nach seinen Einwechslungen zumindest für einen Hauch von Gefahr sorgte, könnte die Rolle der hängenden Spitze übernehmen, während Hennings die gegnerische Viererkette beschäftigt. Die Innenverteidiger müssten Mann gegen Mann spielen, es würde sich nicht mehr alles auf Hennings konzentrieren. Ab und zu könnten die Fortunen die Rollen tauschen. Auf vernünftige Zuspiele aus dem Mittelfeld könnten die Angreifer natürlich trotzdem nicht verzichten.

In Stuttgart brachte Funkel nach 78 Minuten zwar Iyoha, holte dafür aber Hennings vom Feld. Der 19-Jährige hatte nur vier Minuten nach seiner Einwechslung die beste Chance des Spiels: Fortunas Youngster kam aus halblinker Position zum Abschluss, der Ball rauschte flach am langen Pfosten vorbei. Es sollte nicht sein, obwohl seine Mannschaft um ein Gegentor gebettelt habe, wie VfB-Trainer Hannes Wolf bemängelte.

"Wir werden wieder treffen"

Funkel bewahrt trotz der Krise seinen Optimismus: "In der zweiten Hälfte hatten wir unsere Möglichkeiten, konnten aber leider keine nutzen. Wir werden wieder treffen. Ich hoffe, das wird schon am Freitag gegen Kaiserslautern der Fall sein", sagte der 63 Jahre alte Cheftrainer. Auch Kapitän Oliver Fink kann das Wort "Torflaute" nicht mehr hören: "Die Zahl der Minuten ohne eigenen Treffer geht in das eine Ohr rein und aus dem anderen wieder heraus. Wenn wir getroffen hätten, wäre das Spiel 1:2 ausgegangen – davon hätten wir uns auch nichts kaufen können."

Adam Bodzek lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. "Natürlich würden wir gerne wieder einen Treffer erzielen, aber wir lassen uns nichts einreden, sondern kommen nur durch harte Arbeit wieder dahin", sagte der Routinier. Der Fokus liegt auf der Partie gegen Kaiserslautern. Man darf gespannt sein, wie Funkel das Torproblem lösen will.