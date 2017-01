Fortuna Düsseldorf: Chef für ein Spiel

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Fortuna glänzt in dieser Saison mit einem schnöden Abwehrbollwerk. Gerade einmal 16 Gegentore gab es in 17 Spielen der Hinrunde. Der Kasten wirkte zeitweise wie vernagelt. Und das lag nicht nur daran, dass Schlussmann Michael Rensing seine Hände überall hatte. Auch die Innenverteidigung parkte das Tor zu. Kevin Akpoguma und Robin Bormuth übernahmen den Job, wurden zum Albtraum der Schönspieler. Madlung hatte irgendwann Pause.

"Alex ist und bleibt unser Abwehrchef"

Der Routinier saß seit dem 26. Oktober – dem blamablen 1:6 im Pokal bei Hannover 96 – draußen: entweder auf der Bank oder noch ein paar Reihen weiter hinten. Er musste viel Kritik einstecken. Zwischenzeitlich war er in der Liga wegen eines Ellenbogenschlags für drei Spiele gesperrt. Der Rücken tat auch weh. Ein Spezialist in München musste helfen. Es war sprichwörtlich der Wurm drin.

Trainer Friedhelm Funkel stellte sich demonstrativ vor seinen Routinier: "Alex ist und bleibt unser Abwehrchef. Er verhält sich tadellos, führt die Mannschaft und wird in den nächsten Wochen wieder spielen", kündigte der 63-Jährige an. Doch Madlung spielte nicht.

Am 17. Spieltag, gegen Erzgebirge Aue, stand er dann wieder im Kader, der Abwehrhüne. Auf das Feld kehrte er nicht zurück. Rensing, Akpoguma, Bormuth und die anderen hielten die Null. Madlung hielt auf der Bank die Stellung. Er wusste zumindest, dass seine Zeit gegen Sandhausen kommen würde, als Akpoguma nach 70 Minuten seine fünfte Gelbe Karte sah, überflüssig wie ein Kropf.

Madlung überzeugt im Trainingslager auf ganzer Linie

Im Trainingslager auf Malta war Madlung nicht zu bremsen. Auch nicht von Funkel, der dem Verletzungsgeplagten zwischendurch vorschlug, mal eine der zehn Einheiten auszulassen. Das kam für den 34-Jährigen nicht infrage. Madlung, im Hotel auf einem Zimmer mit Verteidigertalent Gökhan Gül, gab dem Nachwuchs Tipps, ging voran und überzeugte bei den Testspielen als zentraler Anker der neu eingeübten Dreierkette.

Wenn es am Freitag gegen den SV Sandhausen geht, feiert Madlung, der in der Liga sogar vier Monate fehlte, neben Bormuth sein Comeback. Außer natürlich, der verflixte Rücken macht ihm kurz vor knapp noch einen Strich durch die Rechnung. Es wird auf eine Viererkette in der Abwehr hinauslaufen, da Akpoguma und André Hoffmann fehlen. Der Zugang von Hannover 96 hat sich im Training einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen.

Madlung und Co. werden in der Esprit-Arena vor allem auf Andrew Wooten aufpassen müssen, den Torjäger der Sandhäuser. Achtmal war der 27-Jährige bislang erfolgreich, um den es immer wieder Gerüchte gibt. Er könne möglicherweise Guido Burgstaller beim 1. FC Nürnberg ersetzen, der im Winter zu Schalke 04 wechselte, heißt es.

Im Hinspiel gab's eine kalte Dusche

Wooten ist handlungsschnell, clever und abschlussstark. Kommunikationschef Madlung und Emporkömmling Bormuth müssen von Beginn an hellwach sein. Die kalte Dusche im Hinspiel, als Fortuna nach zwölf Minuten 0:2 zurücklag, ist natürlich in Erinnerung geblieben.

Für Madlung könnte es das letzte Spiel als Chef in der Abwehrzentrale sein. Der Routinier hat Akpoguma zu seinem Nachfolger herangezogen. Wenn Fortuna nicht mit einer Dreierkette spielt, könnte es ab und an auf das Duo Akpoguma/Bormuth hinauslaufen. Und dann gibt's da ja auch noch Hoffmann. Sorgen um die Stabilität in der letzten Reihe müssen sich die Flingerner jedenfalls nicht machen.