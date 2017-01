Überraschung beim Fortuna-Training: Christian Gartner, der sich am Sonntag im Geheimtest gegen Bayer Uerdingen am Beckenknochen verletzt hatte und nach 20 Minuten ausgewechselt worden war, war in der Übungseinheit am Montag schon wieder voll dabei.

