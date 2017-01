Fortuna Düsseldorf: Dach sei Dank: Fortunas Rasen ist top

Zum Training stapften die Spieler am Dienstag nur einige Meter durch den Schnee. Dann hatten sie den beheizten Kunstrasenplatz erreicht, der gute Trainingsbedingungen bot. Eine Gruppe arbeitete dort mit dem Ball, die zweite in der Leichtathletikhalle. Nach 45 Minuten wurde gewechselt.

Wie wird es am Freitag beim Spiel gegen den SV Sandhausen sein? Beim Telekom Cup blieb das Dach geschlossen, in der Arena herrschten dank der eingeschalteten Heizstrahler frühsommerliche Temperaturen, so dass die Zuschauer ihre Jacken auszogen und teilweise dort im T-Shirt saßen. Das wird am Freitag allerdings nicht der Fall sein. Es werden gute Bedingungen herrschen, denn das Dach der Esprit-Arena wurde rechtzeitig vor dem einsetzenden Schneefall geschlossen. Zum Spiel wird es aber geöffnet, und das Stadion wird auch nicht geheizt, so dass auf dem gut bespielbaren grünen Rasen allerdings winterliche Temperaturen herrschen.

Die Spieler freuen sich auf den Rückrundenstart, auch Alexander Madlung. Der 34 Jahre alte Innenverteidiger steht erstmals seit dem 1. Oktober (1:1 in Karlsruhe) wieder auf dem Platz. Eine Sperre sowie Rückenbeschwerden zwangen ihn zu der fast viermonatigen Pause. Gegen Sandhausen wird er gemeinsam mit Robin Bormuth in der Defensivzentrale spielen, mit dem er erst einmal sieben Minuten lang gemeinsam auf dem Feld stand (beim 3:0 gegen Bochum).

Das Hinspiel dürfte Madlung in guter und weniger guter Erinnerung haben. So fälschte er einen Ball unhaltbar ab, doch die Mannschaft erkämpfte sich nach frühem 0:2-Rückstand noch ein 2:2. "Das war ein Schlüsselspiel", sagt Kapitän Adam Bodzek. Und auch das erste Spiel des Jahres könnte richtungsweisend sein. Um zu gewinnen, müsste Fortuna nach zuletzt drei torlosen Begegnungen aber endlich wieder ein Tor schießen. "Wir werden alles daran setzen", verspricht Torjäger Rouwen Hennings.

Quelle: RP