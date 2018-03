Sein Debüt für Gent in der Jupiler League Pro gab Raman am 11. September 2011 gegen SV Zulte Waregem (1:3). Zwischenzeitlich wurde Raman nach Beerschot, Kortrijk und Sint-Truiden ausgeliehen, bevor er zur Saison 2016/17 zu Standard Lüttich wechselte. weniger

Sein Debüt für Gent in der Jupiler League Pro gab Raman am 11. September 2011 gegen SV Zulte Waregem (1:3). Zwischenzeitlich wurde Raman nach Beerschot, Kortrijk und Sint-Truiden ausgeliehen, bevor er zur Saison 2016/17 zu Standard Lüttich wechselte.

Raman durfte 2015/16 sogar viermal für KAA Gent in der Champions League ran: zweimal gegen Olympique Lyon (1:1, 2:1), jeweils einmal gegen Zenit St. Petersburg (1:2) und den FC Valencia (1:0). Zudem kommt das belgische Talent für Lüttich auf vier Partien in der Europa League (2016/17) samt einem Treffer beim 1:1 gegen den späteren Finalisten Ajax Amsterdam.

In 106 Spielen in der Jupiler League Pro gelangen dem Angreifer 20 Tore und elf Vorlagen. In Belgien zog der extrovertierte Stürmer allerdings nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz ab und an die Aufmerksamkeit auf sich. Unter anderem wurde er 2015 zu seiner Zeit in Gent für einen homophoben Spruch in Richtung der Fans des Rivalen FC Brügge suspendiert.