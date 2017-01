Es war nicht einfach, einen Spieler herauszuheben. Die Fortunen versagten beim 0:3 (0:1) gegen den SV Sandhausen gemeinsam. Emmanuel Iyoha war zumindest bemüht, das honorierten unsere Leser.

Als Iyoha zur zweiten Halbzeit für Axel Bellinghausen in die Partie kam, suchte der 19-Jährige sofort den Weg zum gegnerischen Tor, fand ihn auch, bekam den Ball nur nicht im Kasten unter: Nach 74 Minuten schoss er einen Tick zu hoch.

Der Stürmer, den einige in der Startelf erwartet hatten, leitete auch den Angriff ein, der am Pfosten der Sandhäuser endete: Linksverteidiger Lukas Schmitz scheiterte mit einem Flachschuss. Für seinen Einsatz bekam Iyoha in unserer Einzelkritik eine 3: "Zeigte Ehrgeiz, war eine Belebung für den Angriff."

Unsere Leser wählten den U21-Nationalspieler mit 67,4 Prozent der Stimmen zum "Spieler des Spiels". Marlon Ritter (21,7 Prozent) und Torhüter Michael Rensing (10,9 Prozent) landeten auf den Plätzen zwei und drei. Iyoha wurde erstmals als "Spieler des Spiels" ausgezeichnet.

