Emmanuel Iyoha ist zurück im Training von Fortuna Düsseldorf. Der junge Angreifer, der an einer Innenbandzerrung laboriert, drehte am Mittwoch im Trainingslager seine Runden.

Gute Neuigkeiten vom Wiesensee: Iyoha ist zurück. Am Montag war der 19-Jährige aus dem Trainingslager in Rheinland-Pfalz nach Düsseldorf gefahren, um sich untersuchen zu lassen. Die Diagnose war glücklicherweise halb so wild: eine Innenbandzerrung.

Nun joggt der U20-Nationalspieler zumindest wieder, der sich im Test gegen die Sportfreunde Eisbachtal verletzt hatte (6:1).

(jado)