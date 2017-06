Fortuna Düsseldorf: Erster Hinweis auf die neuen Trikots

Die Fans von Fortuna Düsseldorf warten gespannt auf die neuen Trikots. Jetzt gibt der Zweitligist einen ersten Hinweis. Auf einem Plakat wirbt er für rot-weiße Streifen – und nimmt dabei den MSV Duisburg auf die Schippe.

Das Plakat, das man ab sofort in der Stadt zu sehen bekommt, ist weiß. So weit, so gut. Die Schrift allerdings, die ist blau. Und das verwundert bei einem Klub, dessen Vereinsfarben Rot und Weiß sind, dann doch ein wenig.

Abgebildet sind blaue Zebrastreifen. Darunter steht der Satz: "Macht nur im Zoo eine gute Figur!" Und im Kleingedruckten ist zu lesen: "Die einzig wahren Streifen bei uns sind rot und weiß!"

Fortuna schlägt mit dem Plakat zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen nimmt der Klub den Konkurrenten MSV Duisburg aufs Korn, zum anderen gibt er einen Hinweis auf das neue Trikot. Die Anhänger dürfen also Streifen erwarten. Und dazu spannende Duelle mit den "Zebras".

In der Saison 2017/18 kommt es in der 2. Bundesliga wieder zum "Straßenbahn-Derby", das man so nennt, weil die U79 bekanntlich die Nachbarn am Rhein verbindet. Der MSV hat den direkten Wiederaufstieg geschafft. Nun wurde die erste Runde in dem Duell eingeläutet. Mit dem Plakat ist Fortuna in Führung gegangen.

(jado)