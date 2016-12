Fortuna Düsseldorf: Es kommen wieder mehr Zuschauer

+++Hier geht's zur Zuschauertabelle der 2. Bundesliga 2016/17+++

Die sportliche Krise sorgte in der vergangenen Saison zwangsläufig für einen Besucherschwund. 25.897 Zuschauer kamen im Schnitt in die Esprit-Arena. Insgesamt waren es 440.247 Menschen, die die Ränge des Stadions im Laufe der Spielzeit bevölkerten – und das teils gruselige Hinterhofgekicke samt mieser Resultate ertrugen.

In dieser Saison spielt die Fortuna zwar nicht so, als hätte sie den Fußball erfunden, aber um Längen besser sind die Leistungen schon. Vor allem stimmen die Ergebnisse halbwegs. Trainer Funkel schickt Woche für Woche einen stabilen Zweitligisten aufs Feld, der an Selbstvertrauen gewonnen hat und auch vermeintlich "dreckige" Spiele für sich entscheiden kann. Darum pilgern wieder etwas mehr Fußball-Interessierte ins Stadion.

27.326 Zuschauer pro Heimspiel und 218.613 insgesamt nach der Hinrunde (in acht Spielen) bedeuten Platz sieben in der Zuschauertabelle der 2. Bundesliga hinter dem VfB Stuttgart (386.588), Hannover 96 (279.396), Dynamo Dresden (258.872), dem 1. FC Kaiserslautern (236.763), dem FC St. Pauli (234.842) und dem 1. FC Nürnberg (227.938). Das ist respektabel, vor allem, wenn man beachtet, dass fünf Partien freitags stattfanden und eine dienstags.

"In den vergangenen Monaten wurden wir fantastisch unterstützt. Die Fans haben der Mannschaft wahnsinnig geholfen und einen großen Anteil am Erfolg", betonte Funkel.

Ein Fortuna-Spiel war letztmals in der Saison 2013/14 ausverkauft

Kein einziges Spiel war ausverkauft, doch das war in der Saison 2015/16 nicht anders, immerhin fasst die Arena 54.600 Plätze. Selbst Bundesliga-Aufsteiger Stuttgart würde das Düsseldorfer Stadion nicht voll kriegen, die Schwaben werden im Schnitt von 48.323 Fans besucht. Ausverkauft war ein Fortuna-Spiel letztmals in der Saison 2013/14 gegen den 1. FC Köln.

Fortuna konnte vor heimischem Publikum bislang zwölf Zähler sammeln: Drei Siege (Stuttgart, Bochum, Bielefeld), drei Unentschieden (Fürth, Karlsruhe, Hannover) und zwei Niederlagen (Dresden, Nürnberg) gab es im rot-weißen Wohnzimmer (Torverhältnis: 12:9) zu sehen. In der Heimtabelle bedeutet das Platz zwölf. In fremden Stadien gab es sogar 13 Punkte zu bejubeln, was für Rang vier in der Auswärtstabelle reicht.

Zudem knackten die Rot-Weißen einen Rekord: Sie blieben in der Fremde zuletzt vier Spiele in Serie ohne Gegentor. Das hatte der Klub in der 2. Bundesliga bislang noch nie geschafft.