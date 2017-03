Es gibt Zeiten, in denen man einfach nicht in Fußballstimmung kommen will. Eigentlich ist das immer genau dann der Fall, wenn die eigene Mannschaft monatelang nicht gewinnt. Wenn man Woche für Woche ins Stadion pilgert, aber keine Tore zu sehen bekommt. Fortuna hat zuletzt weder regelmäßig gepunktet, noch den Ball im gegnerischen Kasten versenkt. Und trotzdem feierten die Anhänger in Bochum ihre Fortuna, als wären sie im Ruhrstadion zu Hause: von der ersten Minute an, mit Gesängen voller Inbrunst, allerdings auch mit kiloweise Pyro.

In den ersten Minuten des Westderbys musste man durch Rauchschwaden blicken, um Fußball zu schauen. Trotzdem hätte es in der Folge wohl gar kein Flutlicht gebraucht, so tiefrot und hell leuchtete der Gästeblock über fast 90 Minuten. Man könnte diese feurige Fan-Liebe fast schön finden, wäre sie nicht gefährlich und deswegen verboten.

Abgebrannt kann die Spitze der Fackel immer noch bis zu 1000 Grad heiß sein. Fortunas Ultras machen auswärts häufig mehr Stimmung als die Heim-Fans, das ist großartig, keine Frage. Allerdings haben sie auch oft bengalische Fackeln in der Hand – und das ist dann nicht mehr ganz so löblich und kostet den Verein viel Geld.

Ein paar Beispiele gefällig? Beim 0:2 in Stuttgart am 6. Februar war im Gästeblock die Pyro-Hölle los. Im Wintertrainingslager auf Malta lief ein Anhänger im Test gegen die Rumänen aus Craiova mit einer Fackel auf den Platz und schmiss sie zum krönenden Abschluss seiner Heldentat in die Luft. Und auch in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Hansa Rostock leuchtete es nach 58 Minuten in der Vereinsfarbe Rot auf.

Den Düsseldorfer Verantwortlichen dürfte die Sache langsam zu heiß werden. In erster Linie, weil es auf den Tribünen ziemlich eng ist und eine kurze Berührung mit der Fackel reicht, um sich fies zu verbrennen. Aber auch, weil der Zweitligist immer wieder tief in die Tasche greifen muss, um für das Spiel mit dem Feuer beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) zu bezahlen.

Das Fehlverhalten einiger Fortuna-Fans in Rostock kostete die Fortuna 5000 Euro Strafe. Und auch für die Aktion in Bochum wird wieder ein Zahlungsbefehl des DFB eintreffen. Fortunas Finanzvorstand Paul Jäger kann also schon mal die Überweisung vorbereiten.