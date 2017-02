Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Unsere Leser haben sich entschieden: Bebou und Akpoguma, die beim 0:3 gegen Sandhausen gefehlt hatten, sollen gegen den VfB Stuttgart in die Startelf von Fortuna Düsseldorf zurückkehren. Auf Flügelflitzer Bebou entfielen in unserem Voting 752 Stimmen, auf Innenverteidiger Akpoguma 746.

Die gute Nachricht: Dass Akpoguma im Abwehrzentrum auflaufen wird, ist ziemlich sicher. Funkel erklärte auf der Pressekonferenz am Freitag: "Akpoguma wird auf jeden Fall spielen." Der Coach müsste also am Wochenende schon eine spontane Eingebung gehabt haben, sollte der U21-Nationalspieler dann doch auf der Bank sitzen.

Bebou, Siegtorschütze im Hinspiel, wird im Schwabenland wohl wieder über die rechte Seite wirbeln. "Mit ihm kommt die Schnelligkeit zurück, das hilft gerade bei Kontern", sagte Funkel. Vermutlich muss Marlon Ritter den Platz in der Startelf räumen.

Auch Angreifer Emmanuel Iyoha (617 Stimmen) und Mittelfeldmann Christian Gartner (501 Stimmen) würden unserer Leser gerne von Beginn an auf dem Spielfeld sehen. Iyoha muss wahrscheinlich Rouwen Hennings den Vortritt lassen. Gartner könnte durchaus starten, wenn Axel Bellinghausen draußen bleibt.

Keine Chance auf die Anfangsformation haben dagegen wohl Özkan Yildirim (291 Stimmen), Gökhan Gül (219), Arianit Ferarti (216) und Jerome Kiesewetter (180).

(jado)