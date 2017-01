Wir haben die Fans beim Trainingslager auf Malta gefragt, was sich sich von der Rückrunde erhoffen.



Werner Juncker (60), Mörsenbroich: "Hauptsache ist, dass wir nicht absteigen. Vom Aufstieg oder so ’neM Quatsch will ich nichts hören. Wichtig ist, dass die Mannschaft sich im Hinblick auf die nächsten Jahre weiterentwickelt.“





