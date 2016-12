Trainer Friedhelm Funkel kündigte vor der Saison 2016/17 an, den Kader von Fortuna Düsseldorf zu verjüngen – und hielt Wort. Der 63-Jährige ließ in der Hinrunde sieben Talente in der 2. Bundesliga debütieren.

Trainer Friedhelm Funkel kündigte vor der Saison 2016/17 an, den Kader von Fortuna Düsseldorf zu verjüngen – und hielt Wort. Der 63-Jährige ließ in der Hinrunde sieben Talente in der 2. Bundesliga debütieren. weniger