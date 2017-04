Hennings hätte im DDV-Stadion wahrscheinlich noch Stunden weiterspielen können, ohne ein Tor zu erzielen. Dresden-Torwart Marvin Schwäbe dürfte dem Stürmer in der Nacht zum Montag im Albtraum erschienen sein, so selbstverständlich machte der Schlussmann Chance um Chance des Düsseldorfer Torjägers zunichte. Und was der Keeper nicht in die Finger bekam, das knallte Hennings in die Wolken. Die Highlights sollte man nach Burnley schicken, falls die Engländer im Sommer eine zu hohe Ablöse fordern sollten.

"Wir müssen kaltschnäuziger werden"

Die Reaktionen auf den Chancenwucher fielen deutlich aus: "Wenn wir eine oder zwei der vielen dicken Chancen genutzt hätten, dann wäre Schicht im Schacht gewesen", betonte der eingewechselte Marcel Sobottka. "Das Ergebnis ist sehr enttäuschend, das Spiel war richtig gut – wir müssen aber kaltschnäuziger vorm Tor werden, dann hätten wir die drei Punkte mitgenommen", brachte es Christian Gartner auf den Punkt. Der Österreicher hatte nach 17 Minuten zum zwischenzeitlichen 1:0 getroffen.

So viele Möglichkeiten, ein Auswärtsspiel für sich zu entscheiden, hatte es lange nicht mehr gegeben. Nicht einmal in Karlsruhe, wo man am 25. Spieltag durch einen Hennings-Doppelpack ein 3:0 abstaubte, bekam man eine vergleichbare Beinfreiheit. Die Dresdner kamen gar nicht ins Spiel, sie schauten nur zu, wie Hennings in aussichtsreichen Positionen die Bälle aufgelegt wurden. Bestraft wurden sie für ihren Leichtsinn nicht.

Hennings und Fink scheitern kläglich

Schon nach sechs Minuten hatte der 29-Jährige das 1:0 auf dem Fuß, schoss Schwäbe den Flachschuss aber in die Arme. Drei Minuten später bediente Kapitän Oliver Fink den Angreifer, der freistehend am gegnerischen Schlussmann scheiterte. Am Führungstor hatte Hennings keine Aktien. Gartner verwertete ein Zuspiel von Lukas Schmitz. Nach 41 Minuten macht Fink schließlich den Hennings: Er befördert eine Flanke aus drei Metern an die Querstange des Dresdner Gehäuses.

Auch Adam Bodzek meldete sich zu Wort: "Es gab Chancen in Hülle und Fülle, allein in der ersten Halbzeit stehen zweimal Leute von uns alleine vorm Torwart. Wenn man ansonsten gut spielt, solche Chancen aber auslässt, ist das natürlich nicht so schön." Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus war dagegen mehr als zufrieden mit dem Ergebnis: "Wenn Düsseldorf die drei Punkte nicht will, dann nehmen wir eben einen mit. Und dieser Punkt ist so was von überglücklich!"

"Wo ist Jovanovic, wenn man ihn braucht?"

Einige Fans wurden nostalgisch. "Wo ist eigentlich Jovanovic, wenn man ihn braucht?", twitterte ein Fortuna-Anhänger. Andere schnaubten: "Jetzt ist eine Woche Torschusstraining angesagt. So viele Chancen kann man doch nicht auslassen."

Kann man doch. Im zweiten Durchgang machte Hennings, der auch in der englischen Woche leer ausging, unbeeindruckt da weiter, wo er aufgehört hatte. Nach 51 Minuten jagte er die Kugel mit Schmackes über das Gehäuse. Aber auch die Kollegen bekleckerten sich nicht gerade mit Ruhm: Gartner versuchte es einfach mal aus 40 Metern mit einem verunglückten Schüsschen, Ihlas Bebou verpasste eine Hereingabe mit der Fußspitze. Zwischenzeitlich war durch Stefan Kutschke das 1:1 gefallen.

"Mich ärgert es einfach, dass wir nach einem guten Spiel mit gefühlt leeren Händen dastehen", sagte Kaan Ayhan. Besonders Hennings dürfte das Unentschieden gewurmt haben. In unserer Einzelkritik gab's eine glatte 5. Er war grippegeschwächt, musste nach 64 Minuten seinen Platz für Sobottka räumen. Wenn es am Freitag gegen den FC St. Pauli geht (18.30 Uhr/Live-Ticker) braucht es einen fitten Angreifer. Sollte Hennings dann sein Torekonto auf neun aufstocken, könnte das Dresden-Spiel schon wieder vergessen sein.