"Ich kenne schon den einen oder anderen neuen Kollegen, zum Beispiel Arianit Ferati", sagt Gül, der vom VfL Bochum kommt und einen Vertrag bis Sommer 2021 unterschrieben hat, im Interview mit "f95.de". "Alleine dadurch habe ich natürlich mitbekommen, wie viel Einsatzzeit er hier erhalten hat." Ferati habe von der Fortuna geschwärmt. Die beiden Kicker kennen sich aus der deutschen U19-Nationalmannschaft.

Der Zugang trägt seit der U16 den Adler auf der Brust

Gül, in Castrop-Rauxel geboren, trägt seit der U16 den Adler auf der Brust, hat für Deutschlands Nachwuchs 39 Länderspiele absolviert. "Es ist der Traum eines jeden Fußballers, für die Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Ich bin jetzt schon seit der U16 dabei, freue mich aber nach wie vor über jede einzelne Einladung. Jedes Länderspiel ist für mich eine wichtige Erfahrung, die mich persönlich weiterbringt", betont der Innenverteidiger.

Fortuna kann den Abwehrmann dringend gebrauchen. Der 34 Jahre alte Alexander Madlung plagt sich immer wieder mit Rückenschmerzen herum, kam in der Hinrunde nur sporadisch zum Einsatz. Leihgabe Kevin Akpoguma präsentiert sich glänzend, muss im Sommer aber wahrscheinlich zur TSG 1899 Hoffenheim zurückkehren.

Gül ist die nächste Investition in die Zukunft

Nach der Vertragsverlängerung mit Abwehrtalent Robin Bormuth (bis 2020) ist Gül die nächste Investition in die Zukunft. "Zunächst einmal ist es mein Ziel, mich für viele Einsatzzeiten zu empfehlen. In den Spielen, in denen ich zum Einsatz komme, möchte ich der Mannschaft natürlich auch helfen", sagt der Youngster, der seit 2005 das VfL-Trikot trug und in Düsseldorf die Rückennummer 18 erhalten wird.

Der 18-Jährige kam in dieser Saison auf zwei Einsätze bei den Profis und auf zwölf Spiele in der A-Junioren-Bundesliga (West). Beim Auswärtsspiel in Dresden debütierte er für die Bochumer: "Ich hatte zwar schon einige wichtige Spiele mit der U19-Nationalmannschaft bestritten, aber das ist noch einmal etwas ganz Besonderes. Wenn man vor ausverkauftem Haus in Dresden von Beginn an spielen darf, ist das schon beeindruckend. Das war für mich eine sehr geile Erfahrung."

"Wir sind sehr stolz, dass wir Gökhan Gül verpflichten konnten"

Fortuna-Trainer Funkel freut sich über die Verpflichtung des hochveranlagten Verteidigers: "Wir sind sehr stolz, dass wir Gökhan Gül verpflichten konnten. Er verfügt über ein sehr großes Talent und wird bei uns die nächsten Schritte machen und sich weiterentwickeln", sagt der Coach. Beim Trainingslager auf Malta will er sich ein genaues Bild vom Zugang machen. "Wir werden Gökhan mit seinen 18 Jahren über die U23 an den Profikader heranführen."

Gül hatte in Düsseldorf gleich ein gutes Gefühl: "Zum einen waren die Gespräche mit den Verantwortlichen sehr gut, zum anderen hat mich die Atmosphäre hier im Stadion unheimlich beeindruckt, als ich beim Heimspiel gegen Arminia Bielefeld hier zu Gast war."

Möglich, dass Gül nicht der letzte Wintertransfer der Fortuna bleibt. Auch die Verpflichtung von Hannover-Verteidiger André Hoffmann soll dem "Express" zufolge heißer werden.