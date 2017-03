Fortuna Düsseldorf: "Ich will Fortuna nicht mit dem BVB vergleichen, aber ..."

Das sagte Funkel über . . .

. . . den an der Hand verletzten Bodzek

"Bei Adam müssen wir noch abwarten, uns seine Bewegungsabläufe und Zweikämpfe anschauen. Ich werde dann mit ihm sprechen, um zu wissen, wie er sich selbst einschätzt. Danach treffen wir die Entscheidung, ob er gegen Braunschweig spielen kann oder nicht."

. . . sein Personal

"Bei Kaan Ayhan sieht es nach seiner Gesichtsverletzung gut aus. Er fühlt sich nicht gehemmt, schont sich nicht und geht auch ohne Angst in Kopfballduelle. Sein Auge sieht gut aus. Er würde auch gerne spielen. Ihlas Bebou ist ein ganz wichtiger Akteur für unsere Mannschaft. Er muss ständig spielen, um besser zu werden. Dann wird er auch ein Bundesliga-Spieler. Die Fähigkeiten dafür hat er. Er muss aber auch erkennen, wer für ihn das Beste will und wer ihn führen kann."

. . . den Gegner

"Ich erwarte eine Spitzenmannschaft, die wegen ihrer Geschlossenheit, ihrer Laufstärke und ihrer Unberechenbarkeit unheimlich schwer zu bespielen ist. Die Eintracht tritt kompakt auf und stellt ihr System immer mal wieder um: von 4-4-2 auf 3-5-2. Aber auch meine Mannschaft ist flexibel und darauf vorbereitet. Ich hoffe, dass wir unsere Spielweise durchsetzen können."

. . . Fortunas Leistung beim Sieg in Bochum

"Wir haben die Bochumer von der ersten Sekunde an gut bespielt. Mein Team hat kaum Torchancen zugelassen und gleichzeitig Druck nach vorne gemacht. Jeder Spieler hat sich in Angriffsaktionen eingeschaltet. Hoffentlich bekommen wir das im eigenen Stadion gegen eine noch stärkere Mannschaft umgesetzt. Zu Hause waren wir ab und an etwas übereifrig und haben unsere Ordnung verloren – manchmal ist weniger mehr. Vielleicht sollte man in der einen oder anderen Situation mit einem Mann weniger nach vorne gehen und dafür den ganzen Platz absichern."

. . . Pressing

"In manchen Situationen versuchen wir, ein hohes Pressing zu spielen. Da können wir uns sicher noch verbessern. Ich will Fortuna nicht mit dem BVB vergleichen, aber phasenweise wäre es gut, das ähnlich zu machen. Um das zu lernen, brauchen wir noch etwas Zeit. Borussia Dortmund hat ja nur 100-Meter-Läufer auf dem Platz."