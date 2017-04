Bebou will erneut gegen Arminia glänzen

Wie ist die Ausgangslage? Im Duell des Zweitliga-Vorletzten Arminia Bielefeld mit dem Tabellenzehnten Fortuna erwartet die Mannschaft mit der schlechtesten Abwehr der Liga (44 Gegentore in 26 Partien) die drittbeste Defensive (26 Gegentore, nur Kaiserslautern und Union Berlin haben weniger Gegentore kassiert als Fortuna). Bielefeld fehlen zwei Punkte zum rettenden Ufer, Düsseldorf hat acht Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Arminias neuer Trainer, der Luxemburger Jeff Saibene, feiert gegen die Truppe von Friedhelm Funkel seine Heimpremiere in der Schüco-Arena.

Wer ist in besserer Form? Beide Mannschaften haben im ersten Spiel der englischen Woche ihre Anhänger enttäuscht. Arminia kam beim Debüt des neuen Trainers Saibene nur zu einem schmeichelhaften 1:1 bei den Würzburger Kickers. Ein kurioses Eigentor des Würzburgers Junior Diaz in der Nachspielzeit sorgte für das Unentschieden. "Die Leistung war ungenügend, kämpferisch wie spielerisch", urteilte der Coach schonungslos. Fortuna bereite ihren Fans bei der 0:1-Heimniederlage gegen 1860 München eine ebenso bittere Ernüchterung. Hier sprach der Trainer allerdings von einer guten Vorstellung seiner Mannschaft.

Wer hat den erfolgreicheren Torjäger? Hier haben die Bielefelder Vorteile: Kapitän Fabian Klos hat schon elf Tore erzielt und ist damit Fünfter der Zweitliga-Torschützenliste. Der 29-Jährige war an jedem dritten Tor der Ostwestfalen beteiligt. Fortunas Rouwen Hennings hat bislang achtmal getroffen und ist Zehnter der Rangliste.

Was sind die Stärken und Schwächen? Bei beiden Teams hakt es gewaltig im Spielaufbau, sind die spielerischen Defizite nicht zu übersehen. Fortuna fehlte es beim 0:1 gegen 1860 München ebenso an der Fähigkeit, spielerische Lösungen gegen den Abwehrriegel des Gegner zu finden, wie Bielefeld beim 1:1 in Würzburg.

Wer hat im direkten Vergleich die Nase vorn? Fortuna weist gegen den DSC eine positive Zweitliga-Bilanz auf: Sieben Siegen stehen zwei Niederlagen gegenüber, viermal trennten sich die Kontrahenten remis. Allerdings haben die Düsseldorfer auf der "Alm" erst einmal gewonnen: Im November 2010 gab es durch zwei Treffer von Thomas Bröker einen 2:0-Sieg.

Welche Spieler fehlen? Bei Bielefeld sind Steffen Lang (Wadenverletzung), Michael Görlitz (Knieverkletrzung) und Sören Brandy (Reha) nicht dabei. Fortuna muss auf Oliver Fink (Sperre nach fünfter Gelber Karte), Axel Bellinghausen (Magen-Darm-Grippe) und Robin Bormuth (Sprunggelenksverletzung) verzichten.

Wie lief das Hinspiel? Fortuna feierte im Oktober mit 4:0 den bislang höchsten Saisonsieg und bis heute letzten Heimerfolg. Überragender Mann war dabei Ihlas Bebou, der das 1:0 durch Axel Bellinghausen mustergültig auflegte. Treffer Nummer zwei erzielte Rouwen Hennings per Strafstoß - er selbst war gefoult worden. Der gerade erst eingewech-selte Arianit Ferati traf zum 3:0, ehe erneut Hennings nach Vorlage von Bebou das Tor zum Endstand folgen ließ. Nach dem Schlusspfiff kletterte Torhüter Michael Rensing zu den Fans auf die Südtribüne und stimmte lautstark "Fortuna ist der geilste Klub der Welt" an.

