Fortuna Düsseldorf kann mit einem Sieg bei Dynamo Dresden am Samstag (13 Uhr) den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen. Doch die Gastgeber wollen den Düsseldorfern die Party gerne vermiesen. Von Falk Janning

Das Spiel

Fortuna fehlt als Tabellenführer bei sieben Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten Kiel noch ein Sieg, um die Bundesliga-Rückkehr perfekt zu machen. Zweifel am Aufstieg hat kaum einer. Aber Gastgeber Dynamo will die Party hinauszögern, denn er steckt noch im Abstiegskampf: Dresdens Abstand zum Relegationsrang 16 beträgt drei Punkte, zu Rang 17 sind es sechs Zähler.

Die aktuelle Form

Dynamo Dresden gewann am vergangenen Wochenende beim abgeschlagenen Tabellenletzten 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 und machte damit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Bis dahin war die Mannschaft die schlechteste Rückrunden-Mannschaft. Fortuna zeigte beim 3:0-Heimsieg gegen den FC Ingolstadt eine ihrer besten Saisonleistungen nach zuvor drei Niederlagen in Folge.

Die personelle Lage

Dynamo Dresden muss auf Sören Gonther (Kreuzbandriss), Jannik Müller (Knöchelbruch) und Marco Hartmann (Sperre wegen Gelb-Roter Karte) verzichten. Spielmacher Niklas Hauptmann und Außenverteidiger Phlilip Heise, die beim 1:0-Sieg beim 1. FC Kaiserslautern wegen muskulärer Probleme fehlten, werden zurückerwartet. Bei Fortuna fehlen Oliver Fink (Adduktoren) und André Hoffmann (Hodeneinriss).

Stärken und Schwächen

Anfällig sind die Dresdener in der Abwehr. In der Rückrunde haben sie bereits 23 Gegentore kassiert (nur der MSV Duisburg ist in dieser Beziehung noch schlechter).

Der direkte Vergleich

Fortuna hat gegen Dresden nur eins von sieben Vergleichen in der 2. Liga gewonnen. Das war gleich beim ersten Zweitligaduell am 4. November 2011 der Fall, als die Rot-Weißen sich mit 2:1 durchsetzten. Die Tore erzielten Maximilian Beister (20.) und in der Schlussminute Ranisav Jovanovic (90.). Schütze des zwischenzeitlichen 1:1 war Mickaël Poté (44.). In den folgenden sechs Begegnungen blieben die Düsseldorfer daheim (1:1, 0:3 und 1:3) und auch auswärts (1:2, 1:1, 1:1) sieglos.

Das Hinspiel

Fortuna unterlag Dynamo im Hinspiel mit 1:3. Schon nach zehn Minuten hieß es 0:3. Danach wachte der Gastgeber zwar auf, konnte die erste Heimniederlage aber nicht mehr verhindern. Er verpasste durch seine bis dahin schwächste Saisonleistung den Sprung an die Tabellenspitze. Deutlich war dem Spiel des Zweiten das Fehlen der Mittelfeldspieler Marcel Sobottka Adam Bodzek und Florian Neuhaus anzumerken. Nach drei Minuten leitete Torhüter Raphael Wolf mit einem vertändelten Ball den Chaos-Start seiner Elf ein. Die aus dem Wolf-Fehler resultierende Eck verwandelte Marco Hartmann in der dritten Minute per Kopf zur Führung. Es folgte das 0:2 durch Lucas Röser, nachdem Oliver Fink einen Ball im Mittelfeld verloren hatte. Dann traf in der zehnten Minute Haris Duljevic aus 25 Metern in den Winkel zum 3:0. Düsseldorf erzielte nach einer halben Stunde durch Benito Raman das Anschlusstor. Aus der von den Zuschauern erhofften Aufholjagd wurde aber nichts. Es gelang der Fortuna trotz vieler offensiver Kräfte nicht, die Dresdner in Verlegenheit zu bringen.

