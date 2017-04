Fußball ist die Weltreligion des 21. Jahrhunderts, das Stadion der Tempel. Kein Wunder also, dass an Ostern gekickt wird. Die Düsseldorfer müssen am Sonntag (13.30 Uhr/Live-Ticker) mit ihrem Glauben Berge versetzen: Es geht darum, Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Momentan sind es als Tabellenzehnter vier Zähler Vorsprung auf Arminia Bielefeld und den Relegationsplatz. Die halbe Liga lebt mit dem Abstiegsgespenst und betet zum Fußball-Gott.

Vielleicht hilft es, sich an den letzten Sieg an der Elbe zu erinnern: Das war zu Drittliga-Zeiten, am 15. Spieltag der Saison 2008/09. Hamza Cakir und Claus Costa schossen ein 2:0 heraus. Am Ende stiegen die Düsseldorfer in die 2. Bundesliga auf. Die Dresdner landeten im Niemandsland der Tabelle. Es gibt aber auch andere Zahlen zum Spiel: In der 2. Bundesliga konnte Fortuna beispielsweise noch nie in Dresden gewinnen. Naja, irgendwann ist immer das erste Mal. Und Trainer Friedhelm Funkel gibt ja eh nichts auf verstaubte Bilanzen.

Man kann auch nie so sicher sein, was bei Fortuna an Ostern herauskommt. Wir haben in den Geschichtsbüchern zurückgeblättert. Am Ostermontag im Jahr 2000 gab's in der Regionalliga West/Südwest einen 8:0-Kantersieg gegen den FSV Salmrohr. Der Weißrusse Oleg Putilo knipste gleich viermal. Nicht ganz so lange her: das 0:4 auf St. Pauli am Ostermontag 2015. Der Südkoreaner Kyoung-Rok Choi machte für die Kiez-Kicker das Spiel seines Lebens. Im vergangenen Jahr hatten die Profis übrigens spielfrei: Deutschland verlor am Karsamstag in Berlin gegen England mit 2:3.

An Ostern – oder um Ostern herum – feierte Fortuna in diesem Jahrtausend bislang acht Siege. Siebenmal gab's auf die Mütze, zweimal ein Unentschieden. Die komplette Bilanz seit dem Jahr 2000 finden Sie hier.