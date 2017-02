Jens Langeneke ist ab sofort Teil des Trainerteams der Regionalliga-Reserve von Fortuna Düsseldorf. Der ehemalige Bundesliga-Profi der Rot-Weißen assistiert Chefcoach Taskin Aksoy ab sofort gemeinsam mit Co-Trainer Mathias Jack.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Der 39-Jährige bleibt parallel als Individualtrainer für Talententwicklung tätig. Von 2006 bis 2013 zählte Langeneke zum Profi-Kader. Er absolvierte für Fortuna 216 Pflichtspiele (32 Tore) in vier verschiedenen Spielklassen.

Beim Montagstraining stand Langeneke erstmals an der Seitenlinie. Fortunas "Zwote" startet am Freitag (19 Uhr) beim Wuppertaler SV in die Rückrunde. "Wir freuen uns sehr über die Unterstützung, die wir durch Jens erhalten. Er war bis vor zwei Jahren Kapitän dieser Mannschaft, hat mit einigen Spielern noch zusammengespielt und kennt weitere bereits aus dem Individualtraining", sagte Aksoy.

Frank Schaefer, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, betonte: "Langeneke hat schon als Spieler stets eine Führungsrolle innegehabt und diese zum Ende seiner Karriere auch in Fortunas U23 unter dem aktuellen Trainerteam ausgefüllt. Mit seinem Erfahrungsschatz wird er eine große Unterstützung für das Trainerteam sein."

(jado)