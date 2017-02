Irgendwie fliegt Kiesewetter bei Fortuna unter dem Radar. Der Offensivmann kommt nicht so richtig in Schwung. Er drängt sich nicht auf, würde ein Trainer sagen, um dafür drei Euro ins Phrasenschwein zu werfen. Seit Anfang November stand Kiesewetter nicht mehr für Düsseldorf auf dem Platz. Damals verloren die Rot-Weißen zu Hause 0:3 gegen Dynamo Dresden.

"Kiesewetter kam gar nicht so richtig in die Partie, verlor allzu leicht die Bälle im Mittelfeld und setzte sich so gut wie nie durch. Er versuchte es zwar immer wieder, es wollte aber nichts gelingen, was Gefahr bringen könnte", lautete damals das Urteil in unserer Einzelkritik. Auch im Trainingslager auf Malta hob sich der US-Amerikaner nicht von der Masse ab, manch einer rechnete sogar mit einer Ausleihe im Winter.

Die Motivation gegen den Ex-Verein ist hoch

Doch es erwischte andere: Rechtsverteidiger Julian Koch wechselte nach Ungarn zu Ferencváros Budapest, Kemal Rüzgar (VfL Osnabrück) und Maecky Ngombo (Milton Keynes Dons) wurden verliehen. Kiesewetter, mit einem Vertrag bis 2018 ausgestattet, darf sich in der Rückrunde neu beweisen – wohl auf einer Position weiter hinten. "In der Vorbereitung habe ich ab und zu den rechten Part in der Abwehr übernommen. In Stuttgart war das auch mal kurz so. Mal sehen, wie es sich entwickelt. Ich habe jedenfalls nichts dagegen, rechts in der Fünferkette zu spielen." Beim 3:0-Testspielsieg bei Rot-Weiß Oberhausen lief er am Mittwochabend in der Defensive auf.

Kiesewetter ist ein Spieler, der von seiner Schnelligkeit lebt. Es ist an der Zeit, wieder Tempo aufzunehmen. Schon beim VfB Stuttgart verlief der Karrierestart holprig. Der in Berlin geborene US-Amerikaner kam im Sommer 2012 von der Hertha II zur zweiten Mannschaft des VfB, verletzte sich, flog nach seiner Genesung vom Platz und saß schließlich auf der Ersatzbank. Es ging auf Leihbasis zurück in die Heimat. Als die Leistungen besser wurden, gaben die Stuttgarter dem Mittelfeldspieler noch eine Chance. Er empfahl sich in der U23 für größere Aufgaben und landete schließlich in Düsseldorf, weil es für die erste Mannschaft des Bundesliga-Absteigers dann doch nicht reichte.

Kiesewetter ist schnell und dynamisch, nur die Übersicht fehlte ihm in der Hektik bisweilen. Jetzt sieht es so aus, als würde Kiesewetter den Backup für Julian Schauerte geben. Trainer Friedhelm Funkel erklärte kürzlich, dass er Außenverteidiger Koch nur abgegeben hat, weil es andere Optionen gibt. Sicherlich wäre Kiesewetter wieder nur Ersatz. Aber immerhin könnte er damit schon zwei Spieler vertreten. Auf der rechten Offensivseite hat der US-Amerikaner Ihlas Bebou vor der Nase. Und der hat schon fünf Saisontore erzielt und fünf weitere vorbereitet.

Im Hinspiel durfte Kiesewetter von Beginn an ran

505 Minuten sammelte Kiesewetter in 18 Spielen. Zwei Begegnungen sind dabei in besonderer Erinnerung geblieben. Am 2. Spieltag stand der Rechtsaußen gegen Stuttgart in der Startelf. Fortuna gewann 1:0, Kiesewetter glänzte vor allem mit seinem Körpereinsatz, weniger mit dem Offensivspiel. "Wir haben alles in die Waagschale geworfen und sind dafür belohnt worden", sagte er damals.

In Braunschweig gelang ihm dann beim 1:2 am 7. Spieltag sein Tor-Debüt als Joker. Er tankte sich durch, das ist eben sein Spiel. Trotzdem ist er natürlich nicht zufrieden: "Die Hinrunde war nicht einfach, aber so ist das eben manchmal im Fußballgeschäft. Ich werde mich durchkämpfen, es wird auch wieder besser."

Wenn die Fortunen am Montag in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena bei seinem Ex-Klub zu Gast sind (20.15 Uhr/Live-Ticker), kann Kiesewetter mit einem Platz im Kader rechnen. Ob er wie im Hinspiel von Beginn an auflaufen wird? Unwahrscheinlich. Man könnte meinen, es sei eine besondere Partie für den Rückkehrer – ist es aber nicht. "Ich habe nicht mehr viele alte Bekannte beim VfB, es ist also kein Klassentreffen", sagt der Fortune nüchtern: "Eine Gänsehaut werde ich nicht bekommen."

Auch gegen den Tabellendritten rechnet sich Kiesewetter mit seinem Team Chancen aus: "In jedem Spiel geht was. Wir treffen ja nicht auf den FC Barcelona." Optimistisch ist er in seiner Zeit bei Fortuna geblieben.