Fortuna Düsseldorf muss wohl für den Rest der Saison auf Nachwuchstalent Justin Kinjo verzichten. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler verletzte sich am Sonntag bei der Reserve.

Kinjo zog sich beim 2:0 von Fortunas U23 gegen die SG Wattenscheid 09 einen Korbhenkelriss im rechten Außenmeniskus zu. Er muss operiert werden, hieß es am Dienstagmittag vom Verein. Kinjo ist ein Pechvogel, verletzte sich beispielsweise im Sommer 2016 am Knie.

Der Mittelfeldmann feierte in dieser Saison sein Zweitliga-Debüt, als er bei 1860 München (1:0) kurz vor Schluss eingewechselt wurde. Auch im DFB-Pokal durfte er ran – für 27 Minuten beim blamablen 1:6 in Hannover.

In der Regionalliga West kommt der 20-Jährige in dieser Spielzeit auf 17 Spiele, zwei Tore und eine Vorlage. Im Abstiegskampf muss das Team von Taskin Aksoy nun ohne den hochverlanlagten Kicker auskommen. Mit 34 Punkten rangieren die Rot--Weißen derzeit auf Tabellenplatz 14. Am kommenden Freitag geht's zu Rot-Weiß Oberhausen (19.30 Uhr).