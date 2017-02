Fortunas Trainer Friedhelm Funkel und Peter Hermann teilten ihre Spieler am Mittwochmorgen in zwei Trainingsgruppen auf: Jene Akteure, die nach 40 Minuten den Platz verließen, werden abends das Freundschaftsspiel bei Rot-Weiß Oberhausen bestreiten. Darunter sind auch Kevin Akpoguma und Marcel Sobotka, ansonsten vor allem aber die jungen Akteure aus der zweiten Reihe. weniger

Fortunas Trainer Friedhelm Funkel und Peter Hermann teilten ihre Spieler am Mittwochmorgen in zwei Trainingsgruppen auf: Jene Akteure, die nach 40 Minuten den Platz verließen, werden abends das Freundschaftsspiel bei Rot-Weiß Oberhausen bestreiten. Darunter sind auch Kevin Akpoguma und Marcel Sobotka, ansonsten vor allem aber die jungen Akteure aus der zweiten Reihe.

Zu jenen Spielern, die am Abend nicht auflaufen werden, gehören Axel Bellinghausen, Oliver Fink, Rouwen Hennings, Alexander Madlung, Adam Bodzek, Kaan Ayhan und Lukas Schmitz. Sie mussten am Morgen anderthalb Stunden ran und zum Schluss in einem Trainingsspielchen gegeneinander antreten.