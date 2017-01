Ke­vin Ak­po­gu­ma und Rou­wen Hen­nings ge­hö­ren zu For­tu­nas ab­so­lu­ten Leis­tungs­trä­gern. Dabei sind die beiden Profis nur ausgeliehen. Die Fortuna hofft, beide nach der Saison halten zu können. Von Bernd Jolitz

Es gibt ei­ne Men­ge Fuß­ball­fans, die mit Leih­ge­schäf­ten nicht viel an­fan­gen kön­nen. Zu oft feh­le bei der oft­mals kur­zen Ver­weil­dau­er der be­trof­fe­nen Pro­fis die emo­tio­na­le Bin­dung an den Ver­ein, sa­gen die Kri­ti­ker, zu­dem ha­be der aus­lei­hen­de Klub wirt­schaft­lich nichts da­von, wenn er den Spie­ler wie­der ab­ge­ben muss.

Zu wi­der­le­gen sind bei­de Ar­gu­men­te nicht – und doch pro­fi­tiert For­tu­na auch in der ak­tu­el­len Sai­son wie­der hoch­gra­dig von aus­ge­lie­he­nen Ak­teu­ren. Vier sind es der­zeit, wo­bei Win­ter­zu­gang An­dré Hoff­mann von Han­no­ver 96 aus dem Rah­men fällt, da sich bei­de Ver­ei­ne be­reits auf ei­nen fes­ten Trans­fer nach En­de der Leih­pha­se im Ju­ni ge­ei­nigt ha­ben.

Ein wei­te­rer, Aria­nit Fe­ra­ti vom Ham­bur­ger SV, braucht mit sei­nen 19 Jah­ren noch ein we­nig Zeit, ehe er zu ei­ner ech­ten Ver­stär­kung wer­den kann.

Die bei­den üb­ri­gen sind frei­lich schon jetzt der­art wich­tig für For­tu­na, dass der Ver­ein sie am liebs­ten dau­er­haft ver­pflich­ten wür­de: Ke­vin Ak­po­gu­ma und Rou­wen Hen­nings. Ob­wohl selbst erst 21 Jah­re alt, ist U21-Na­tio­nal­spie­ler Ak­po­gu­ma längst der Ab­wehr­chef der Düs­sel­dor­fer ge­wor­den, ist glei­cher­ma­ßen schnell wie kopf­ball- und zwei­kampf­stark. Der Ha­ken dar­an: Im Ju­ni läuft der Leih­ver­trag aus, den For­tu­na mit "Ak­pos" Bröt­chen­ge­ber TSG Hof­fen­heim ge­schlos­sen hat. Und da der Bun­des­li­gist aus dem Kraich­gau im Som­mer sei­nen In­nen­ver­tei­di­ger Ni­k­las Sü­le an den FC Bay­ern Mün­chen ver­liert, steht zu be­fürch­ten, dass er künf­tig selbst auf Ak­po­gu­mas Diens­te zäh­len möch­te.

Et­was an­ders ver­hält es sich mit Stür­mer Hen­nings. Der frü­he­re Karls­ru­her Tor­jä­ger steht beim eng­li­schen Pre­mier-Le­ague-Klub FC Burn­ley un­ter Ver­trag, der den 29-Jäh­ri­gen al­ler­dings nicht für stark ge­nug er­ach­te­te, dort Fuß zu fas­sen. Bei For­tu­na hin­ge­gen füh­len sich Hen­nings und auch sei­ne Fa­mi­lie nach ei­ge­nem Be­kun­den "so rich­tig wohl". Mit fünf Tref­fern ist der ge­bür­ti­ge Bad Ol­des­lo­er der bes­te Düs­sel­dor­fer Tor­schüt­ze der Hin­run­de, doch was fast noch wich­ti­ger ist: Hen­nings ist voll in das Spiel in­te­griert, hält die Bäl­le in der Spit­ze, ar­bei­tet enorm hart als "ers­ter Ver­tei­di­ger" in vor­ders­ter Front und ist sich für kei­nen Me­ter Lauf­weg zu scha­de.

Soll­te Burn­ley den Klas­sen­er­halt schaf­fen, wo­nach es zur Stun­de aus­sieht, könn­te durch­aus die Chan­ce be­ste­hen, sich fi­nan­zi­ell mit den Bri­ten zu ei­ni­gen und den An­grei­fer fest an For­tu­na zu bin­den. Zu­min­dest ste­hen die Ster­ne in die­ser An­ge­le­gen­heit bes­ser als bei Ak­po­gu­ma.

"Wir wer­den auf je­den Fall al­les ver­su­chen, die bei­den zu hal­ten", ver­spricht For­tu­nas Vor­stands­vor­sit­zen­der Ro­bert Schä­fer. Doch selbst wenn das nicht bei bei­den ge­lin­gen soll­te: Den schlech­ten Ruf der Leih­ge­schäf­te soll­ten Ke­vin Ak­po­gu­ma und Rou­wen Hen­nings in je­dem Fall ge­tilgt ha­ben. Und Hand aufs Herz: Wä­re es For­tu­na im Som­mer 2015 ge­lun­gen, "Ak­po" fest von Hof­fen­heim los­zu­ei­sen – nach Ab­lauf ei­nes Zwei-Jah­res-Ver­trags in die­sem Som­mer hät­te der Ab­wehr­spie­ler eben­so ab­lö­se­frei den Ver­ein ver­las­sen kön­nen. Bis es so­weit ist, wer­den sich je­doch bei­de wei­ter für die For­tu­na zer­rei­ßen – wie sie das bis­lang in je­der Par­tie ge­tan ha­ben.

Quelle: RP