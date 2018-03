Lukas Schmitz ist am Montagmorgen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Nach einem überstandenem Infekt trainierte der Linksverteidiger zwar noch nicht mit der Mannschaft, lief aber ein paar Runden um den Platz. weniger

Trainer Friedhelm Funkel hatte nach dem 2:1-Sieg in Duisburg tags zuvor zwar angekündigt, dass die Übungseinheiten am Montag und Dienstag im Zeichen der Regeneration stehen, doch das galt nicht für die Ersatzspieler und jene Akteure, die in Duisburg nur eingewechselt worden waren.