Fortuna Düsseldorf hat einen weiteren Youngster verliehen. Maecky Ngombo soll bis zum Saisonende beim englischen Drittligisten Milton Keynes Dons Spielpraxis sammeln. Das teilte die Fortuna am Montagabend mit.

Friedhelm Funkel erklärt den Transfer: "Maecky Ngombo konnte sich in der Hinrunde und der zurückliegenden Wintervorbereitung bei uns nicht in den Fokus spielen, sodass es für seine Entwicklung mehr Sinn macht, in der League One Spielpraxis zu sammeln", sagte der Fortuna-Trainer über den 21 Jahre alten belgischen Stürmer.

"Durch unser breites Netzwerk haben wir den passenden Verein gefunden und erhoffen uns, dass er in England den nächsten Entwicklungsschritt geht", sagte Funkel weiter. Ngombo war erst im Sommer von Roda Kerkrade aus den Niederlanden nach Düsseldorf gewechselt, in der Hinrunde aber nur zu sechs Kurzeinsätzen in der Liga sowie einem Einsatz im DFB-Pokal gekommen.

Zuvor hatten die Düsseldorfer schon Kemal Rüzgar an den VfL Osnabrück aus der 3. Liga verliehen.