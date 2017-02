Fortuna Düsseldorf muss im Topspiel der 2. Bundesliga beim VfB Stuttgart am Montag auf Marcel Sobottka verzichten. Der Mittelfeldspieler fällt mit einer Erkältung aus. Von Falk Janning, Düsseldorf

"Marcel hat es heute noch einmal versucht, aber er ist erkältet und fühlt sich einfach immer noch zu schwach, um in Stuttgart spielen zu können", erklärte Trainer Friedhelm Funkel nach dem Abschlusstraining am Sonntag, die Sobottka ein paar Minuten früher beendet hatte als seine Kollegen. Dagegen kann Kaan Ayhan wieder mitwirken, nachdem er tags zuvor ebenfalls wegen einer Erkältung vorzeitig in die Kabine gegangen war.

Wer noch nicht wusste, welch große Bedeutung das Spiel in die Stuttgart für die seit vier Spielen sieglosen Fortunen hat, der brauchte nur beim Abschlusstraining dabei sein. Funkel, der sonst mit stoischer Ruhe die Übungseinheiten verfolgt, die Co-Trainer Peter Hermann vorbereitet und leitet, feuerte seine Spieler am Sonntagmorgen lautstark an.

So temperamentvoll hatten ihn die Kiebitze seit seinem Amtsantritt in Düsseldorf jedenfalls noch nicht einmal erlebt. Der Coach machte seinen Kickern vor, was er von ihnen am Montag beim Aufstiegsfavoriten erwartet: leidenschaftlichen Kampf.

Funkel übte mit seinen Schützlingen zu Beginn der Einheit das Verschieben sowie verschiedene taktische Varianten. Schließlich ging es ums Zweikampfverhalten. "Ich habe verschiedene Systeme im Kopf, mit denen wir in Stuttgart auflaufen können. Auch die Dreier-Abwehrkette ist ein Thema", sagte Funkel nach der Übungseinheit. Entschieden habe er sich aber noch nicht. Offen ist auch noch, ob Alexander Madlung oder Robin Bormuth in der Innenverteidigung neben Kevin Akpoguma auflaufen werden.

Kurios: Während des Trainings schob plötzlich ein Radfahrer sein Gefährt über den Rasen – er hatte sich verfahren, war durch ein offenstehendes Tor auf das Gelände geraten. Der Trainer und die Spieler bekamen im Eifer der Trainingsarbeit von dem allerdings nichts mit.

