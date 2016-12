Er hat für Bayern München gespielt, für den 1. FC Köln und für Bayer Leverkusen. So richtig glücklich ist Michael Rensing jedoch erst in Düsseldorf geworden. "Es ist alles stimmig bei Fortuna", sagt der Mann, der einst Oliver Kahns Kronprinz bei den großen Bayern war. "Ich laufe gern in die Arena ein, ich liebe diese Stadt, diese wundervollen Fans. Bei diesem Gesamtpaket gab es für mich nichts zu überlegen." Und da Michael Rensing kein Mann der leeren Worte ist, unterstrich er diese Sätze mit Taten und setzte vorzeitig seine Unterschrift unter einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2019.

"Michael ist für unser junges Team ein fantastischer Rückhalt, der mit seiner ganzen Erfahrung eine Menge Ruhe ausstrahlt", sagt Trainer Friedhelm Funkel. "Auch in dieser Saison haben wir uns wieder auf ihn und seine konstanten Leistungen verlassen können." Diese Leistungen haben Rensing zum besten Torhüter der Zweiten Liga gemacht, doch das ist nicht der einzige Grund, warum die Düsseldorfer Fans den gebürtigen Emsländer voll in ihr Herz geschlossen haben. "Rense" ist längst der wichtigste Stützpfeiler der neu formierten Fortuna geworden, lebt diese Aufgabe mit Haut und Haaren und mit größtem Engagement.

Deshalb ist es zum guten Brauch geworden, dass Fortunas Fans den Namen des Torhüters bereits skandieren, wenn er vor Spielbeginn in seinen Kasten läuft. "Das ist jedes Mal ein Gänsehaut-Gefühl", gibt Rensing zu. "Einfach wundervoll. Unsere großartigen Fans leben diesen Verein. Auch deshalb stand für mich ein Wechsel nie zur Debatte." Für Fortunas Führung auch nicht, und somit war die Vertragsverlängerung reine Formsache. "Es war für beide Seiten immer klar, wir sind nur eine Weile zeitlich einfach nicht zusammenkommen" - so erklärt der Keeper, warum es erst jetzt zur Unterschrift kam.

Längst abgehakt ist der holprige Start nach seinem Wechsel aus Leverkusen 2013, als die damalige Fortuna-Führung ihm den Stammplatz im Tor zugesichert hatte - und dann doch Fabian Giefer spielte. Schon in der Saison darauf setzte sich Rensing durch, ist heute für die vielen jungen Spieler ein wichtiger Anker geworden. "So etwas ergibt sich auf natürlichem Wege", sagt er bescheiden. "Man bringt einfach die Erfahrung dafür mit. Aber ich mag diese Rolle, ich gehe in ihr auf. Fortunas junge Spieler unterstützen zu können, das ist einer der Punkte, warum ich mich so wohlfühle. Sie hören wirklich zu, nehmen Ratschläge in sich auf. Das ist der große Unterschied zur Vorsaison: Jetzt machen alle mit, alle wollen den Erfolg."

Michael Rensing ohnehin. Klar sei er zufrieden mit Fortunas Entwicklung, aber er sehe das Potential für mehr. "Wir haben eine coole, intakte Truppe", betont er. Gemeinsam mit dieser will er noch eine ganze Menge erreichen.

