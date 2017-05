später lesen Fortuna Düsseldorf Rensing meldet sich fit für Hannover FOTO: Falk Janning 2017-04-29T13:28+0200 2017-04-29T13:29+0200

Der angeschlagene Torwart Michael Rensing wird wohl rechtzeitig fit für das Auswärtsspiel von Fortuna Düsseldorf am Sonntag in Hannover. Rensing absolvierte am Samstag das komplette Abschlusstraining.