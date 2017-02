Im 1. FC Kaiserslautern stellt sich an diesem Freitag (18.30 Uhr) eines der defensivstärksten Teams der 2. Bundesliga in der Arena vor. Die wichtigsten Fakten zum Spiel. Von Falk Janning

Wie ist die Ausgangslage? Es ist das Duell des Tabellenzehnten gegen den Dreizehnten. Die beiden Mannschaften aus dem Mittelfeld des Klassements wollen unbedingt punkten, um den Sicherheitsabstand zum Tabellenkeller zu vergrößern. Die Düsseldorfer haben acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge, die Lauterer nur fünf.

Wem gebührt die Favoritenrolle? Keiner Mannschaft, sie begegnen sich auf Augenhöhe.

Wer ist in besserer Form? Fortuna leidet unter einem Negativlauf und einer Torflaute: Sie hat ihre jüngsten sechs Partien nicht gewonnen und ist seit 473 Minuten ohne Treffer. Die Lauterer zeigten vor zwei Wochen bei Hannover 96 eine starke Leistung und verloren dennoch mit 0:1. Am vergangenen Wochenende spielten sie gegen die Würzburger Kickers dann nicht gut - aber immerhin erfolgreich: Der 1:0-Heimsieg in einem nicht sehr ansehnlichen Kampfspiel war glücklich und hart erarbeitet. Der FCK tat etwas für sein angekratztes Selbstbewusstsein. Davor war er ebenfalls sechs Partien in Folge sieglos geblieben.

Wer hat welche Stärken? Beide Teams haben eine bessere Defensive als Offensive. Die Lauterer haben schon neunmal zu Null gespielt und nur 16 Gegentore in 19 Partien kassiert - beides ist Ligabestwert. Auf der anderen Seite ist dafür der Sturm nur ein laues Lüftchen und hat erst zwölf Treffer zustande gebracht - der schlechteste Wert in der Liga. Fortuna ist mit einem Torverhältnis von 20:21 nicht allzu weit entfernt von den "Roten Teufeln".

Wer hat im direkten Vergleich die Nase vorn? So schlecht die Bilanz aus Fortuna-Sicht in der Bundesliga ist (zwölf Siege, sieben Remis, 23 Niederlagen), so gut ist sie in der 2. Liga. Vier Siegen steht nur eine Niederlage gegenüber, viermal trennten sich die Konkurrenten mit einem Remis. Die einzige Zweitliga-Niederlage gegen die Pfälzer kassierten die Düsseldorfer, als sie von Frank Kramer trainiert wurden: Am 2. Oktober 2015 gab es auf dem Betzenberg eine 0:3-Klatsche. Auf eigenem Platz haben die Rot-Weißen bislang je zweimal gewonnen und unentschieden gespielt.

Welche Spieler fehlen? Fortuna muss auf die Rekonvaleszenten André Hoffmann und Justin Kinjo sowie den gelbgesperrten Alexander Madlung verzichten. Kevin Akpogumas Einsatz ist wegen einer Magen-Darm-Grippe noch fraglich. Gestern absolvierte er jedoch wieder weite Teile des Abschlusstrainings, so dass vieles für einen Einsatz spricht. Lautern-Coach Norbert Meier muss ohne den Langzeitverletzten Mensur Mujdza (Knie) planen. Außerdem fehlen Zoltan Stieber (Infekt), Lukas Görtler (Knie) und Robin Koch (Oberschenkel). Fraglich ist, ob Jacques Zoua, der am Sonntag mit Kamerun den Afrika-Cup gewann, auflaufen wird.

Wie lief das Hinspiel? Fortuna erkämpfte im vergangenen August im Fritz-Walter-Stadion ein torloses Remis und blieb damit auch im dritten Spiel der Zweitliga-Saison ohne Niederlage. Fortuna besaß aber auf Grund ihrer besseren Torchancen die Möglichkeit, ihren ohnehin guten Saisonstart mit einem "Dreier" noch besser zu gestalten. Die größten Einschussmöglichkeiten vergaben Ihlas Bebou und Rouwen Hennings, der in dieser Partie seine Premiere im Fortuna-Trikot feierte und eine gute Leistung zeigte.

Quelle: RP