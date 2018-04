Nach drei Niederlagen in Folge geht es am Sonntag gegen den FC Ingolstadt darum, den Vorsprung auf Kiel zu wahren. Die Oberbayern haben jedoch ihre jüngsten sechs Duelle mit Tabellenführern nicht verloren. Von Falk Janning

Das Spiel Für Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna geht es im Spiel gegen den Tabellensiebten FC Ingolstadt (Sonntag, 13.30 Uhr, Live-Ticker) darum, den Negativtrend zu stoppen und den Vorsprung an der Spitze zu verteidigen. Bei den Gästen ist vier Spieltage vor Schluss bei sieben Zählern Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz etwas die Luft raus. Den Aufstieg haben sie offiziell abgehakt. Abzuwarten bleibt, wie sie sich nach der mental kräftezehrenden Saison motivieren können. Die Ingolstädter haben sich vorgenommen, sich in der Rest-Saison nicht hängenzulassen und rechnen sich in der Stockumer Arena etwas aus, wie sie betonen. So kündigt der Ex-Fortune Marcel Gaus an: "Da wird nichts hergeschenkt. Wir fahren nach Düsseldorf, um dort zu gewinnen."

Die aktuelle Form Während Fortuna zuletzt drei Niederlagen in Folge kassierte, sind die Ingolstädter seit fünf Spielen ohne Niederlage (zwei Siege, drei Unentschieden). Da sie aber zu oft remis spielten, kamen sie der Spitzengruppe nicht näher. Vergangene Woche kamen die Schanzer gegen den 1. FC Nürnberg nicht über ein 1:1 hinaus. Dort hatten sie ein Top-Team der Liga über lange Phasen dominiert, gaben den möglichen Sieg jedoch nach einer 1:0-Führung zum wiederholten Male noch aus der Hand. Beim FCI überwog wieder das Gefühl, eine große Chance verpasst zu haben.

Die personelle Lage Fortuna muss auf André Hoffmann (Hodeneinriss), Lukas Schmitz (Zehenbruch) und Oliver Fink (Muskelfaserriss an den Adduktoren) verzichten. Gestern berichtete Trainer Friedhelm Funkel, dass neben Hoffmann auch Fink in dieser Saison mit großer Sicherheit nicht mehr zur Verfügung stehe. Bei den Gästen fehlt lediglich Paulo Otavio wegen Bauchmuskelproblemen.

Der Trainer Stefan Leitl ist seit elf Jahren beim FC Ingolstadt beschäftigt. Erst als Spieler, danach als Nachwuchstrainer und nun als Chefcoach der Profimannschaft.

Der direkte Vergleich Neunmal sind Fortuna und der FC Ingolstadt bislang in der 2. Bundesliga aufeinandergetroffen, die Bilanz ist mit drei Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen ausgeglichen. Auf eigenem Platz haben die Düsseldorfer gegen die Oberbayern noch nicht verloren, sind zuletzt aber zweimal nicht über Unentschieden hinausgekommen (3:1, 4:1, 0:0, 0:0).

Das Hinspiel Im November kassierte die ersatzgeschwächte Fortuna in Ingolstadt im Karnevalsoutfit mit 0:1 ihre zweite Saisonniederlage und verlor erstmals seit zwei Monaten die Tabellenführung. Holstein Kiel übernahm die Spitze. Fortuna war im Angriff zu durchschlagsschwach. Der Bundesliga-Absteiger feierte dagegen den vierten Sieg in Folge und blieb das Team der Stunde. Den Treffer des Tages erzielte Alfredo Morales kurz vor dem Halbzeitpfiff.

Stärken und Schwächen Ihre Stärken haben die Oberbayern in der Offensive: Topscorer Sonny Kittel (neun Tore, 13 Vorlagen) hat zu seiner alten Form zurückgefunden, und auch seine Nebenleute im Angriff, Robert Leipertz und Stefan Kutschke, hatten zuletzt stark aufsteigende Form. Allerdings lässt die Chancenverwertung zu wünschen übrig: Der FCI gab nach Jahn Regensburg (315) und Kiel (305) die drittmeisten Torschüsse (301) abgab, ist bei der Verwertung der Möglichkeiten aber nur Zwölfter. In der Defensive ist Ingolstadt anfällig und immer für leicht vermeidbare Gegentore gut. Beim 1:1 in Nürnberg zeigten die Bayern erneut, dass sie die Spitzenteams dominieren können - trotzdem schafften sie es zum achten Mal hintereinander nicht, ohne Gegentor zu bleiben. Fortuna ist die heimstärkste Mannschaft der Liga (9-3-3). Die Ingolstädter sind auswärts eine Macht (6-5-4). Gerne spielen die Schanzer gegen Topteams. In dieser Saison trafen sie bislang siebenmal auf Mannschaften aus den Top fünf - und verloren nie (5-2-0). Zudem blieb der Klub in seinen sechs jüngsten Duellen mit Zweitliga-Spitzenreitern ohne Niederlage.

Quelle: RP