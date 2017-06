später lesen Fortuna Düsseldorf Fortuna hat im Pokal Lospech FOTO: dpa, pst jai FOTO: dpa, pst jai 2017-06-11T15:30+0200 2017-06-11T18:44+0200

In der abgelaufenen Saison holte sich Fortuna Düsseldorf in der zweiten Runde des DFB-Pokals eine herbe 1:6-Klatsche bei Hannover 96 ab. In der neuen Saison will Fortuna es besser machen, aber die Auslosung hat es in sich