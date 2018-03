Die Deutsche Fußball Liga hat die Spieltag 28 bis 34 in der 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt. Fortuna spielt einmal am Montagabend, einmal freitags.

Am 28. Spieltag muss Fortuna am Montagabend beim SV Darmstadt 98 antreten, danach empfangen die Düsseldorfer den VfL Bochum am Freitagabend in der heimischen Esprit-Arena. In Heidenheim und daheim gegen Ingolstadt tritt die Fortuna jeweils am Sonntagmittag an, das Spiel in Dresden am 32. Spieltag findet samstags statt.

Die Spieltage 33 und 34 steigen wie gewohnt am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr. Alle neun Partien des Spieltags laufen zeitgleich. Gegner sind Holstein Kiel und der 1. FC Nürnberg.

Die Spiele im Überblick:

28. Spieltag: Montag, 02.04., 20:30 Uhr SV Darmstadt 98 - Fortuna Düsseldorf

29. Spieltag: Freitag 06.04., 18:30 Uhr Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum

30. Spieltag: Sonntag, 15.04., 13:30 Uhr 1. FC Heidenheim - Fortuna Düsseldorf

31. Spieltag: Sonntag, 22.04., 13:30 Uhr Fortuna Düsseldorf - FC Ingolstadt 04

32. Spieltag: Samstag, 28.04., 13:00 Uhr SG Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf

33. Spieltag: Sonntag, 06.05. 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel

34.Spieltag: Sonntag, 13.05. 15:30 Uhr 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf

(can)