Eigentlich lief gegen den VfL alles wie am Schnürchen: Kaan Ayhan zeigte ein starkes Debüt im Fortuna-Trikot, Rouwen Hennings erzielte sein erstes Tor für die Rheinländer und andere wie Ihlas Bebou oder Lukas Schmitz spielten ebenfalls so stark auf, dass besonders aufgeregte Fans auf Twitter schon einen Ausverkauf in der nächsten Transferperiode befürchteten.

Auch für Marcel Sobottka begann der Abend gut: Der 22-Jährige, den Trainer Friedhelm Funkel im Mittelfeld neben Ayhan aufbot, erzielte nach drei Minuten sein drittes Saison-Tor – und stellte fest: "In der ersten Halbzeit haben wir unser bestes Saisonspiel gemacht, haben Torchancen herausgespielt und diese auch genutzt." Sobottka hätte sogar einen Doppelpack schnüren können, verzog nach einem Hacken-Zuspiel von Ayhan aber aus elf Metern (53.).

"Wir werden Hexenmeister brauchen"

Das tat am Ende nichts zur Sache. Ärgerlicher war die Verletzung, die sich Sobottka zuzog: Kurz vor Schluss fiel der Mittelfeldmotor auf die Schulter und musste durch Robin Bormuth ersetzt werden. "Bei Marcel sieht es nicht gut aus. Er kann die Schulter nicht bewegen", sagte Funkel, der somit neben Fink noch um einen weiteren Leistungsträger zittern muss. Für den Kapitän war nämlich schon nach 40 Minuten Schluss – wegen Schmerzen an der Achillessehne. Während die anderen Spieler noch mit den Fans feierten, humpelte der Routinier in die Kabine. Es sei eine Reizung der Sehne, hieß es vom Klub.

"Ich glaube nicht, dass beide in Braunschweig auflaufen können. Das würde uns hart treffen", sagte Funkel. Und auch Fink, Fortunas Dauerbrenner, machte nicht gerade Hoffnung auf einen Einsatz: "Im Moment sieht es mit meiner Verletzung nicht sehr gut aus, sie ist sehr schmerzhaft. Wenn es bis Braunschweig am Freitag klappen soll, dann werden wir wohl ein paar Hexenmeister brauchen." Die medizinische Abteilung des Klubs ist also gefragt, es wird ein Wettlauf gegen die Zeit.

Funkel hat wenig Alternativen zum Mittelfeld-Duo Fink/Sobottka. Sollten beide ausfallen, muss er die Mannschaft wohl komplett umbauen. So wäre es denkbar, dass die derzeitigen Außenverteidiger Julian Koch oder Lukas Schmitz in die Mittelfeldzentrale rücken.