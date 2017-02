Bormuth ist aus Fortunas Innenverteidigung nicht mehr wegzudenken. Das gerade mal 21 Jahre alte Eigengewächs des Zweitligisten hat in dieser Saison den Durchbruch geschafft. Bormuth spielt seinen Stiefel meist unaufgeregt herunter, ist fleißig und bescheiden. Er lebt von einem starken Passspiel und einer guten Spieleröffnung. Das sind Fähigkeiten, die Fortuna in Stuttgart durchaus hätte gebrauchen können.

Doch Bormuth saß in der Mercedes-Benz Arena 90 Minuten lang auf der Bank. Er sah zu, wie seine Kollegen gegen anrennende Stuttgarter ins Schwimmen gerieten. Beim 0:1 kam Simon Terodde am Fünfmeterraum nahezu unbedrängt zum Kopfball. Schon das Zuspiel von Emiliano Insua hätte verhindert werden müssen. Beim zweiten Gegentor flankte Anto Grgic ungestört. In der Mitte bedankte sich Julian Green.

Warum spielt Madlung und nicht Bormuth? Das könnte lustig werden gegen die schnellen VfB Stürmer. #F95 #vfbf95 — Grissom シ (@FortunaGrissom) February 6, 2017

Fortunas Innenverteidiger verlieren die Übersicht

In den Füßen von Bormuth wird es wie verrückt gekribbelt haben. Seit dem 9. Spieltag, als Fortuna 3:1 bei 1860 München gewann, hatte er in der Liga immer auf dem Platz gestanden. Madlung und Akpoguma, der zum Rückrunden-Start gegen Sandhausen noch gelbgesperrt war, sollten es nun richten.

Aber die Innenverteidiger verloren die Übersicht, wirkten gegen pfeilschnelle Stuttgarter behäbig. Das hatten einige Fortuna-Fans schon befürchtet. "Warum spielt Madlung und nicht Bormuth?", fragte ein Twitter-User: "Das könnte lustig werden gegen die schnellen VfB-Stürmer." Zum Lachen war schließlich niemandem zu Mute.

Akpoguma erklärte: "Wir haben versucht, das umzusetzen, was uns der Trainer letzte Woche gesagt hat. Als das alles nicht so richtig funktionieren wollte, sind wir nervös geworden und haben zwei einfache Tore kassiert." Und Linksverteidiger Lukas Schmitz ergänzte: "Gegen die sehr beweglichen Halbpositionen der Stuttgarter haben wir nicht das richtige Mittel gefunden."

Besonders deutlich wurde Kapitän Oliver Fink: "In der ersten Halbzeit konnten wir die Räume nicht enghalten. Wenn man Terodde so frei stehen lässt, ist es klar, dass er das Tor macht. Das können wir wahrscheinlich besser verteidigen." Nicht nur wahrscheinlich, sondern sogar ziemlich sicher. Dafür hätte es in dieser Situation aber mehr Gegenwehr gebraucht, befand Trainer Funkel.

"Bormuth brauchte eine Pause und die hat er nun bekommen"

"Wir hatten uns vorgenommen, länger zu Null zu spielen. Wenn man dann gegen eine solche Spitzenmannschaft in Rückstand gerät, wird es gegen die vielen schnellen Spieler extrem schwierig und wir sind nicht kompakt in die Verteidigung gekommen", sagte der 63-Jährige, der auch Selbstkritik übte: "Ich habe genauso Fehler gemacht wie die Mannschaft. Ich hätte eher reagieren und taktisch umstellen sollen, nicht erst in der Pause."

Den Verzicht auf Bormuth erklärte Funkel so: "Robin ist ein junger Spieler, der zuletzt ja auch nicht ganz so sicher war. Er brauchte eine Pause und die hat er nun bekommen." Am Freitag empfängt Fortuna den 1. FC Kaiserslautern in der Esprit-Arena (18.30 Uhr/Live-Ticker). Dann kehrt Bormuth wieder in die Startelf zurück, weil Madlung nach einem überflüssigen Foul im Mittelkreis seine fünfte Gelbe Karte sah.

In der Hinrunde feierte Bormuth beim 0:0 am Betzenberg sein Zweitliga-Debüt. Damals bescheinigte ihm Funkel eine fehlerlose Leistung. Und so eine braucht es wieder.