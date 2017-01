Nicht Spanien, nicht die Türkei, Malta sollte es in diesem Jahr sein. Am Mittwoch ist Fortuna Düsseldorf auf der Mittelmeerinsel angekommen, um sich auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga vorzubereiten. Von Jan Dobrick, San Anton

Die Fortunen sind da! Der Airbus A320 mit 28 Spielern plus Trainern und Betreuern landete nach 2.45 Stunden um kurz nach halb eins auf dem Malta International Airport. Mit dem Bus ging es für den rot-weißen Tross weiter ins Hotel "Corinthia Palace", einem paradiesisch gelegenen 5-Sterne-Tempel in San Anton. Das Wetter: sonnig, um die 15 Grad. Der Wind drückt die gefühlte Temperatur nur ein wenig nach unten. Um 17 Uhr legt der Zweitligist direkt mit der ersten Trainingseinheit los. Dabei sollen auch die jüngst verpflichteten Verteidiger André Hoffmann und Gökhan Gül erstmals mit der Mannschaft trainieren. Im Rahmen des siebentägigen Trips finden auch zwei Testspiele statt: gegen den rumänischen Erstligisten CS U Craiova (Samstag, 7. Januar, 17 Uhr) und den elfmaligen maltesischen Meister Hibernians FC (Dienstag, 10. Januar, 17.30 Uhr). Ihlas Bebou und Tim Wiesner fehlen auf der Insel. Flügelflitzer Bebou bereitet sich derzeit mit Togos Nationalteam auf den Afrika-Cup in Gabun vor, der am 14. Januar beginnt. Nur wenn die westafrikanischen Fußballer in der Vorrunde ausscheiden sollten, könnte er es pünktlich zum Rückrunden-Start gegen den SV Sandhausen (27. Januar) nach Düsseldorf schaffen. Ersatztorwart Tim Wiesner kämpft sich nach einer Schulterverletzung zurück. Sein Comeback ist für Anfang Februar geplant. Der Trip nach Malta wäre zu früh gekommen, sagte Trainer Friedhelm Funkel.