später lesen Fortuna Düsseldorf Prügel, Vandalismus, Notbremse – Krawalle nach Fortuna-Sieg FOTO: dpa, spf fpt FOTO: dpa, spf fpt 2017-03-04T15:58+0100 2017-03-04T17:07+0100

Im Anschluss an den 2:1-Sieg von Fortuna Düsseldorf beim VfL Bochum haben sich unschöne Szenen abgespielt. Die Bundespolizei hatte alle Hände voll zu tun. An den Gleisen in Bochum und Düsseldorf gab es Ärger.

